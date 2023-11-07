Dilan ve Engin Polat'a asıl darbe ondan geldi! Her şeyi itiraf etti, tek tek anlattı

Engin ve Dilan Polat çiftiyle birlikte 12 kişi kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Toplam 18 şüpheliyi 3 savcı sorguladı. Suçlamaları Dilan Polat, "Reklam yüzüyüm, haberim yok", Engin Polat ise "Her işlemim yasal" diyerek reddetti.

ASIL DARBE GİZEMLİ İTİRAFÇIDAN GELDİ

Show Haber'in haberine göre çiftin tutuklanan şüphelilerden avukat Ahmet Gün ile ticari ilişkisinde usulsüzlük belirlendi. Gün'e ait tasfiye edilen 5 şirketten mal alım-satımı olmadan 300 milyon TL'lik sahte fatura kesildiği ortaya çıktı. Polatlara asıl darbe dosyadaki itirafçıdan geldi. Etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçı, MASAK raporunun bel kemiğini oluşturan bilgiler verdi. 250 milyon TL para aklandığını iddia etti, tutuklamalarda büyük rol oynadı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İddiaya göre Dilan Polat'ın bayilik verdiği Ankara'daki bir şubeden yaklaşık 1 milyon 800 bin TL'lik para transferi yapıldı. Bunun üzerine banka görevlileri polise haber verdi ve 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın Ankara ayağında yakalanan medikal şirketi sahibi ile birlikte 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı.

TALİMAT İLE TÜM YAZIŞMALARI SİLMİŞ

Öte yandan Gazeteci Murat Ağırel yaptığı paylaşımda "'Mistik' lakaplı Mustafa Özalp'ın sanal bahisten suç kaydı ortaya çıktı. Bu kişi aynı zamanda iç mesajlaşma programını hazırladığını ve talimat ile tüm yazışmaları sildiğini, bazı kişileri bu programdan çıkardığını da itiraf etti" dedi.





