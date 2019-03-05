Fatih Altaylı: Fikret Orman ABD Başkanı olur, TFF'ye olmaz

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati programında TFF Başkanlığı için adı geçen Fikret Orman'ı değerlendirdi. Fikret Orman'ın gizli bir TFF Başkan adayı olabilir mi sorusunu da yanıtlayan Altaylı, "Fikret Orman her şeyi olabilir. Dünya Başkanı, NATO Başkanı, ABD Genel Başkanı da olabilir öyle bir potansiyel var" dedi.
Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada TFF Başkanlığı için herhangi bir düşüncesinin olmadığını ve tek odak noktasının Beşiktaş olduğunu dile getirmişti.
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