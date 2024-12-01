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Fatih Altaylı Hadise'ye "Ani bir evlilik oldu" diyerek Mehmet Dinçerler'i hatırlattı! "Konuşmama sözleşmesi" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 14:38
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Esas Oğlan dizisiyle gündemde olan Hadise ve Seda Bakan Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Fatih Altaylı Hadise'ye "Ani bir evlilik oldu" diyerek Mehmet Dinçerler'i hatırlattı! Hadise ise eski kocasıyla sözleşme yaptıklarını söyledi.

Fatih Altaylı Hadise'ye "Ani bir evlilik oldu" diyerek Mehmet Dinçerler'i hatırlattı! "Konuşmama sözleşmesi" deyip...

Esas Oğlan ile oyunculuğa adım atan Hadise Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Fatih Altaylı Hadise'ye açık açık "Durduk yere ani bir evlilik oldu" diye sordu.

Altaylı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 4 ay süren evliliğini hatırlatınca şarkıcı "Evet dedi. Gazeteci ise "Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" dedi.

Hadise ise kahkaha atarak "Birkaç şey söyleyebilirim çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden konuşmama sözleşmesi var. O zaman öyle hissettim" dedi.

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"GİRMEYECEĞİM BU KONULARA"

Fatih Altaylı "Seda ile tanışıyor muydunuz?" diye sorunca ise Seda Bakan "Evet ama o zaman ben yurt dışındaydım işte..." diyerek imalı bir yorumda bulundu. Altaylı ise "Yoksa engellerdim diyorsun" deyince Hadise "Yani evet girmeyeceğim o konulara" diyerek şunları söyledi:

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"İyi hissedersin inanırsın ama olmadı bu kadar. Bir daha evlenir miyim evet bir daha boşanır mıyım evet."

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HADİSE "PSİKOLOJİK BASKI" DEMİŞTİ

Hadise, o dönem boşanma dilekçesinde, Dinçerler'in sanat hayatını kısıtladığını ve bu durumun zamanla psikolojik baskıya dönüştüğünü belirtti. Şarkıcı, ayrıca düğün sırasında takılan takılar konusunda eşinin kriz yarattığını iddia etmişti.

Hadise, dilekçesinde, evlendikten sonra Dinçerler'in tutumlarında değişiklikler olduğunu ve eşinin kıskançlıkları nedeniyle sanat kariyerine müdahalelerde bulunduğunu öne sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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