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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan MHK'ya çağrı! "Sabaha kalmadan istifa edin"

06.11.2023 00:05 | Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma katıldığı bir canlı yayında MHK'ya istifa çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan MHK'ya çağrı! "Sabaha kalmadan istifa edin"

Süper Lig’in 11’inci haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakemin kararlarına yönelik eleştirilerde bulunan Karagümrük başkanı Süleyman Hurma MHK'yı sert sözlerler eleştirdi.

A Spor'da katıldığı yayında konuşan Hurma, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu sert sözlerle istifaya davet etti.

"BİR AVUÇ HAKEM KAFA BULUYOR"

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"Benim elimde de çok fazla bilgi var. Bir avuç hakem Türk futboluyla kafa buluyor. Türkiye'de futbol ve bazı kulüpler provoke edilmekte. Son 1 ay içinde konuşulanlar dahi MHK'nin hemen istifasını gerektirir. Serdar Tatlı bir mektup bırakıyor ama gereği yapılmıyor. Ferhat Gündoğdu 'Bir dakika bile dayanılabilecek bir durum söz konusu değildi' Düşünün bir MHK Başkanı böyle bir cümle kuruyor ve bu kimsenin umrunda değil. Kimse sen bunu neden söyledin demedi! Bir akademi masalı çıkardılar bazı insanları tekrar sistemin içinde tutmak, parelel bir MHK kurmak için. Bugün dehşet verici bir maç oynadım. Bu sezon 4. oldu bu!

"SABAHA KALMADAN İSTİFA EDİN"

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MHK Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu, ekibinizle birlikte lütfen hemen istifa edin. Yoksa zaten mecburen istifa edeceksiniz. Sabaha kalmadan istifa edin.

"GEREKİYORSA 2-3 HAFTA OYNAMAYIZ MAÇLARI"

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"Türk futbolu kendisine lazım olan herkesi bulur. Kimse bulunmaz değildir. Alt liglerde hiçbir maçta rahatsız olmadım. 1. Lig'e çıktıktan sonra oyunun göbeğine düştüm. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor hepsi açıklama yaptı. Gerekirse 3 hafta oynamayız. Bazı şeylerin düzeltilmesi lazım. Her hafta bunları dinlemek zorunda mıyız? Türk futbolu ekonomik olarak tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Bir işi bilen yapar, yapamayan çıkar gider."

"ALİ KOÇ KONUŞTU, ARAŞTIRIN"

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"Siz şimdi ülkede üzerinde bir sürü şaibe dolaşan adamı VAR'a koyarak nasıl ilerlemesini bekliyorsunuz. Futbolun son 35 yılına santim santim hakimim. İçeriden sızan bilgiler bizden mi çıkartılıyor. Tabii ki hakemler tarafından çıkıyor. Ne yapıyorsunuz da bu kadar bilgi geliyor. Birini hanımı çıkıp başka bir şey söyler. Sadece bunlara bakarak 'biz bu işi yapamıyoruz' demeleri lazım. Eğer hala orada duruyorsanız demek ki orada bir ortaklık var. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalar yaptı. Bunun üzerine bir soruşturma başlaması lazım. Sokakta konuşulanlar şeyler değil. Koca koca camiaları yöneten insanlar bunu söylüyor ama hayat normalmiş gibi devam ediyor. Bizim takım yönetiyoruz. Bir oyuncuyu alıyoruz, olmazsa gönderiyoruz. Hakemde neden aynı şey olmuyor? Mecbur mu skandal kararlar alan hakemlerin orada kalması?"

"YAPMAYIN BU İŞİ"

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"Yayıncı Kuruluş yetkilisi ile konuştum. Yapılanlardan rahatsızlık duyduğumu söyledim. Herkesin kendine göre gücü vardır ama bizim ödevimiz güç kullanmak değil. Bizim maçlarımızdaki pozisyon açılarına bakın. Bir de büyük maçlardaki pozisyon açılarına bakın. Maliyeti çok artıyorsa yapmayın bu işi!"

"SİZ BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAZSINIZ"

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"Sayın İbanoğlu, siz bu işin altından kalkamazsınız! Daha önceki MHK'nin yarısı hala işin içinde. Bunların en büyük sigortası Türk futbolunda yönetim kadrolarının devamlı olmaması. Antrenörler, futbolcular, başkanlar ağlıyor. Yapmak zorunda değilsiniz kardeşim! Gidin başka bir işte para kazanın. Bu iş sadece bilmemek ile izah edilebilir seviyeyi açtı."

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