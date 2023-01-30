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Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler!

30.01.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak. Teknik direktör Şen Güneş'in öğrencileri konuk olacakları Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Peki, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler...

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler!

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta Hakem Ali Şansalan Düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğralı ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olarak açıklandı. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı 31 Ocak 2023 Salı günü (Yarın) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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