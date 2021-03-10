SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

10.03.2021 21:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Süleyman Hurma, Şampiyonlar Ligi'nin formatı hakkında açıklama yaptı.

Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planlanan formatında liglerinde şampiyonluğa ulaşan takımların direkt gruplarda yer alması gerektiğini belirtti.

Serkan Hurma, çevrim içi gerçekleştirilen ve birçok ülkeden yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri (EPFL) Toplantısı'nda konuştu.

UEFA'nın katılımcı kulüp sayısını 32'den 36'ya çıkararak daha rekabetçi bir Şampiyonlar Ligi sistemi üzerinde çalışmasıyla ilgili Hurma, "Şampiyonlar Ligi'nde kulüp sayısının 36'ya çıkması, UEFA için daha fazla ülkeden daha fazla şampiyonu ödüllendirmek için çok eşsiz bir fırsat. Daha düşük sıralamaya sahip ülkelerin şampiyonlarının doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalifiye olması gerektiğine inanıyorum. UEFA, spor başarısına öncelik vermeli ve daha fazla ülkeden daha fazla şampiyon kabul ederek kapsayıcı ve davetkar olmalıdır. UEFA, aynı ligden beşinci veya altıncı takımı kabul etmek yerine Süper Lig gibi başka bir ligin gerçek şampiyonuna izin verirse, rekabetin pazarlama gücünü ve çekiciliğini büyük ölçüde artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 80 milyonun üzerinde nüfusa sahip olduğunu ve Avrupa'nın en büyük medya pazarlarından biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Serkan Hurma, "Bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında milli etkinlik etkisi olur. Ülkenizden bir takım bir yarışmanın parçası olduğunda, tabii ki rekabetle daha çok ilgilenirsiniz. Böylece takımlara düzenli erişim sağlanacak ve bu da yerel medya şirketlerini rekabete yatırım yapmaya teşvik edecek. Bu durum, Şampiyonlar Ligi'nin değerine katkı sağlayacaktır. Takımlar lige daha düzenli erişime sahip olduğundan, daha fazla para kazanacak ve daha güçlü hale gelecektir. Onlar güçlendikçe, Şampiyonlar Ligi'nin çeşitliliği ve kalitesi artacaktır. Yerel ligler için daha fazla ülkeye doğrudan erişimin hayati önem taşıdığına ve onları dahil etmenin Şampiyonlar Ligi'ne büyük fayda sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Borini performansıyla dikkati çekiyorBorini performansıyla dikkati çekiyor
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Süper Lig’in eski yıldızına tecavüzden hapis cezası!

Süper Lig’in eski yıldızına tecavüzden hapis cezası!

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Burak Yılmaz müjdesi! Geri dönüyor!

Burak Yılmaz müjdesi! Geri dönüyor!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Visca'dan telefon! "Beni al hocam"

Visca'dan telefon! "Beni al hocam"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Diğer Haberler

Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

ÖZET | Karagümrük - MKE Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Ankaragücü, Alper Potuk ile kazandı

Fatih Karagümrüklü Borini performansıyla dikkati çekiyor

Borini performansıyla dikkati çekiyor

Karagümrük’te Borini şoku

Karagümrük’te Borini şoku

ÖZET | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Karagümrük'ten net galibiyet!

Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk açıklaması

Fatih Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.