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Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo'dan beklenmedik hamle! Belçika Milli Takımı'na CV gönderdi

11.01.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik adamı Andrea Pirlo için Belçika basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı siyahlı kulüpte başarılı bir sezon geçiren İtalyan çalıştırıcının, boşta olan Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Belçika Futbol Federasyonu’na CV gönderip iş başvurusunda bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo'dan beklenmedik hamle! Belçika Milli Takımı'na CV gönderdi

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevini yürüten Andrea Pirlo, İstanbul ekibi ile son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle iyi bir çıkış yakalamış durumda. Ligin geride kalan 18 haftasında topladığı 20 puanla 10. sırada bulunan İstanbul ekibinde teknik direktör Pirlo'dan beklenmedik bir hamle geldi.

CV'SİNİ GÖNDERDİ, İŞE BAŞVURDU

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Belçika’da yayımlanan Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre; İtalyan çalıştırıcının halen boşta olan Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Belçika Futbol Federasyonu’na CV’sini gönderip iş başvurusunda bulunduğunu öne sürdü.

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JUVENTUS’U DA ÇALIŞTIRMIŞTI

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2018 yılında futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olarak sadece Juventus’ta çalışan 43 yaşındaki Pirlo, geçtiğimiz haziran ayında Vavacars Karagümrük Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2022 Dünya Kupası’nda Belçika’yı çalıştıran ve turnuvada yaşanan başarısızlık sonrası görevden ayrılan eski teknik direktör Roberto Martinez ise önceki gün Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmişti.


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