Fatih Mert: Vaka sayısı böyle giderse lig iptal edilir

Mert, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kulüplerin 14 gün karantina süresi olacak. Bu 14 günde bu takımlar idman yapamayacak ve geride kalacak. İlk etapta herhalde tarih uzatılır, böyle devam ederse de iptal edilir diye düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören ve taburcu olan Ricardo Faty'nin evinde karantinada olduğunu belirten Mert, "Biz Ankaragücü olarak çalışmalara mecburiyetten başlamış bulunuyoruz. Burada altını çizmek istiyorum, mecburiyetten dolayı. Türkiye Futbol Federasyonu tarih belirlediği için biz de buna mecbur olduğumuz için şu anda çalışıyoruz. Faty pazartesi günü hastaneden taburcu oldu. Rodrigues yurt dışındaydı, geldi. O da bir yurtta karantinada kalıyor. Futbolcular gelip çalışmalarını yapıyorlar ama tabi tedirginlik hakim. Korunması gereken mesafeden dolayı tam istenilen performans olduğunu söyleyemem. Ama dediğim gibi gelip şu anda da çalışmalara devam ediyorlar" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS VAKASI OLAN BÜTÜN CAMİLARA GEÇMİŞ OLSUN"

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Fatih Mert, "Buradan Ahmet Nur Çebi başkana geçmiş olsun diliyorum. Beşiktaş camiasına, Erzurumspor'a, Kasımpaşa'ya... Bütün başkanları aradım, tek tek konuştum, buradan sizin aracılığınızla da bütün camialara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Gerçekten çok zor bir dönem, zor bir süreç" şeklinde konuştu.