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Fatih Mert: Vaka sayısı böyle giderse lig iptal edilir

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 15.05.2020 10:13 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs testlerinin ardından başladıkları antrenman sürecini, futbolcuların psikolojik durumlarını ve ekonomik sorunları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Mert, "İlk etapta herhalde tarih uzatılır, böyle devam ederse de iptal edilir diye düşünüyorum" dedi.

Fatih Mert: Vaka sayısı böyle giderse lig iptal edilir

Mert, "Koronavirüs testi pozitif çıkan kulüplerin 14 gün karantina süresi olacak. Bu 14 günde bu takımlar idman yapamayacak ve geride kalacak. İlk etapta herhalde tarih uzatılır, böyle devam ederse de iptal edilir diye düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gören ve taburcu olan Ricardo Faty'nin evinde karantinada olduğunu belirten Mert, "Biz Ankaragücü olarak çalışmalara mecburiyetten başlamış bulunuyoruz. Burada altını çizmek istiyorum, mecburiyetten dolayı. Türkiye Futbol Federasyonu tarih belirlediği için biz de buna mecbur olduğumuz için şu anda çalışıyoruz. Faty pazartesi günü hastaneden taburcu oldu. Rodrigues yurt dışındaydı, geldi. O da bir yurtta karantinada kalıyor. Futbolcular gelip çalışmalarını yapıyorlar ama tabi tedirginlik hakim. Korunması gereken mesafeden dolayı tam istenilen performans olduğunu söyleyemem. Ama dediğim gibi gelip şu anda da çalışmalara devam ediyorlar" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS VAKASI OLAN BÜTÜN CAMİLARA GEÇMİŞ OLSUN"

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Fatih Mert, "Buradan Ahmet Nur Çebi başkana geçmiş olsun diliyorum. Beşiktaş camiasına, Erzurumspor'a, Kasımpaşa'ya... Bütün başkanları aradım, tek tek konuştum, buradan sizin aracılığınızla da bütün camialara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Gerçekten çok zor bir dönem, zor bir süreç" şeklinde konuştu.

"TESİSLERDE GÜNDE 45-50 KİŞİ OLUYORUZ"

Başkan Mert, deplasman süreçlerinden bahsederek, "Şimdi biz hesap yapıyoruz. Deplasmana belirtilen kurallar içerisinde gitmek istediğimiz zaman 4 otobüs gitmemiz gerekiyor. Orada konaklayacağımız yer nasıl olacak, onlarla ilgili henüz bilgimiz yok. Şu anda tamamen biz TFF ve federasyon başkanı 12 Haziran'da oynanacak dediği için toplandık, buraya geliyoruz. Günde hiç olmazsa 45-50 kişi tesislerde bulunmak zorunda kalıyor. Buradayız, mecbur bir şekilde başladık ama ilerisine yönelik bir şey diyemiyorum" dedi.

"FUTBOLCULAR DA BİZ DE HERKES RİSK ALTINDA

Sürecin nasıl ilerleyeceğinin muamma olduğunu vurgulayan Fatih Mert şöyle konuştu:

"Risk altındayız, biz de futbolcular da herkes risk altında. Çünkü buradan insanlar evlerine gidiyor, kimin nereye gittiğini bilmiyoruz. Nasıl bir ortamda yaşadığını bilmiyoruz. Evlerine kim geliyor, kim gidiyor bilmiyoruz. Onun için biz toplumun birbirine yaklaşmayacağı bir ortamda biz bir araya gelerek çalışma yapıyoruz. Bundan sonrasının nasıl olacağı bence muamma. Yani federasyonun aşama aşama açıkladığı şeyler var. Planlarının olduğu söyleniyor. Şu anda bizim bildiğimiz 12 Haziran'da seyircisiz olarak liglerin başlayacağı. Ama yaşanan Beşiktaş olayından sonra Erzurumspor'da ciddi sayıda vaka var. Bunların 14 gün karantina süresi olacak. Bu 14 günde bu takımlar idman yapamayacak, geride kalacak. İlk etapta herhalde tarih uzatılır, böyle devam ederse de iptal edilir diye düşünüyorum."

(DHA)


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