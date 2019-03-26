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Fatih Portakal'dan Bakan Pakdemirli'ye sert tepki

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HABER  | 26.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün Amasya'da halka seslenirken muhalefet için “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?” ifadelerini kullandı. Fatih Portakal Bakan Pakdemirli'nin sözlerine sert tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan Bakan Pakdemirli'ye sert tepki

Dün Amasya Taşova'da halka seslenen Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi muhalefete yönelik, "Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?" ifadesini kullandı.

Pakdemirli'nin bu sözleri özellikle sosyal medyada büyük tepki toplarken FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, konuyla alakalı Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

"SİZİN GİBİ ÇİRKİN ÜSLUPTA OLANLARA OY VERMEYECEĞİM"

Portakal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. @TCTarim #BekirPakdemirli dedi ki: “bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?” Ben, sandıkta sizin gibi çirkin uslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim.''

"FETÖ'DEN TUTUKLU YARGILANAN AĞABEYİNİZ KİME OY VERECEK?"

''Böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister'' diyen Portakal, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü; ''Suçun şahsiliğini hatırlatarak. Acaba... #fetö’den tutuklu yargılanan ağabeyiniz kime oy verecek sayın @TCTarim #BekirPakdemirli? Birinci derece yakını bu durumdayken böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister. Yaradana havale ediyorum bu yapıda insanları.''


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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yerel seçimler

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