Fatih Portakal'dan Bakan Pakdemirli'ye sert tepki

Dün Amasya Taşova'da halka seslenen Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi muhalefete yönelik, "Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?" ifadesini kullandı.
Pakdemirli'nin bu sözleri özellikle sosyal medyada büyük tepki toplarken FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, konuyla alakalı Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
Portakal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. @TCTarim #BekirPakdemirli dedi ki: “bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?” Ben, sandıkta sizin gibi çirkin uslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim.''
''Böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister'' diyen Portakal, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü; ''Suçun şahsiliğini hatırlatarak. Acaba... #fetö’den tutuklu yargılanan ağabeyiniz kime oy verecek sayın @TCTarim #BekirPakdemirli? Birinci derece yakını bu durumdayken böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister. Yaradana havale ediyorum bu yapıda insanları.''
Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. @TCTarim #BekirPakdemirli dedi ki: “bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?”— fatih portakal (@fatihportakal) 26 Mart 2019
Ben, sandıkta sizin gibi çirkin uslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim.
Suçun şahsiliğini hatırlatarak. Acaba... #fetö’den tutuklu yargılanan ağabeyiniz kime oy verecek sayın @TCTarim #BekirPakdemirli? Birinci derece yakını bu durumdayken böyle cümleler kurabilmek de cesaret ister. Yaradana havale ediyorum bu yapıda insanları.— fatih portakal (@fatihportakal) 26 Mart 2019
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