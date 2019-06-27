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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışması başladı, trafik kilitlendi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.06.2019 07:24 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 17 Ağustos’a kadar devam edecek olan onarım çalışmaları için köprüyü kullanacak olan vatandaşlardan anlayış bekleyen İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM’de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Onarım çalışmalarının ilk gününde FSM Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya geçişler 2’şer şeritten gerçekleştirilirken Avrupa’dan Asya istikametine olan dört şeritte gece yarısından itibaren trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü asfaltlama

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