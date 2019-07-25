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İstanbul Fatih'te 300 bin dolarlık soygun sonrası linç girişimi

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GÜNDEM  | 25.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Fatih'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü.

Soygun saat 14.30 sıralarında Vezneciler'de meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan 5 kişi, Kemal Paşa Fehmi Bey İş hanında bulunan Libyalılara ait kargo çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip 300 bin doları aldı.

POLİS PARAYLA KAÇAN SOYGUNCULARI ARIYOR

Çevredekiler ve firma çalışanları soyguncuların peşine takıldı. Bir soyguncu, Şehzadebaşı Parkı girişinde yakalandı. Firma çalışanları yere yatırdıkları soyguncuyu darp ederek paranın yerini öğrenmeye çalıştı. Dövülen soyguncuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin güvenlik görevlileri kurtardı. Yerde yaralı yatan soyguncu kelepçe takılarak İBB binasına getirildi.

Soyguncu daha sonra polise teslim edildi. Polis parayla kaçan 4 soyguncuyu arıyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Fatih soygun

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mali polis araştırsın 300.000 dolar kargoyla ne için kime gelmiş
Mali Polis : Tamam abi.
Para kargoyla gelmemiş! Adamların kendi parası.Adamlarda para gani.
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