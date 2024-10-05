Fatih'te iki kadın canice katledildi! Akıllara Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği pozlar geldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Tüm Türkiye Fatih'teki vahşeti konuşuyor. Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

5 KEZ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Edinilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıtlar olduğu belirlendi.

Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi.

TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu yine tepkilerin hedefi oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'şu resmi bugün bir kız bu şekilde katledildi. Neyi normalleştiriyoruz,neyi güzelliyoruz ve neyi yaşıyoruz?', Kadın kasabı “sanatın” bugün İstanbul surlarında hayat buldu' gibi yorumlar yapıldı.