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Fatih’te kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.06.2019 09:03 | Son Güncelleme

Fatih'te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye atan bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 12 Haziran Çarşamba günü Mesih Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir döviz dükkanının önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Abdurakhımo Djamolıddın (34) isimli şahıs, dükkan önünde bekleyen Özbekistan uyruklu Yuldesheva Gulnorakhon (33) isimli kadının çantasını kapkaç yapmak için yanına yaklaştı. Kendisi de Özbekistan uyruklu olan Abdurakhımo Djamolıddın, kadının omzundaki çantayı almak için zor kullandı. Çantasını vermek istemeyen kadın uzun süre kapkaççıya direndi.

Kadının çantasını alarak koşmaya başlayan kapkaççı o sırada devriye atan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen bekçiler, yaşanan kovalamacanın ardından kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı. İçerisinde 1 adet cep telefonu, 1 miktar döviz ve Türk lirası bulunduğu öğrenilen çanta emniyetteki işlemlerin ardından mağdur kadına teslim edildi.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Özbekistan uyruklu Yuldesheva Gulnorakhon isimli kadının yaşadığı kapkaç, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç Fatih turist

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