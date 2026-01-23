Fatih Tekke'den flaş Oulai açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi

TRabzonspor Kasımpaşa'yı Onuachu ve Zubov ile geçerken, maçın ardından flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Tekke yaptığı açıklamada Oulai transferi için "Aramıza katılacak oyuncular olabilir, belki aramızdan ayrılacak oyuncular da olabilir." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UN MENFAATİ, FAYDASI NE İSE..."

Fatih Tekke, "Biz, 'Aman bir oyuncuyu satalım' derdinde değiliz. Biz taraftarımızın nasıl mutlu olacağının derdindeyiz. Trabzonspor'un menfaati, faydası, yararına olan ne ise onu yapmak durumundayız. Şu ana kadar bunu yaptığımızın çok belirgin emareleri var. Devam etmemiz, maç maç gitmemiz lazım. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Bu oyuncular genç oyuncular. Trabzonspor'un hedefi asla şaşmaz. Her zaman söylüyorum, 1-4 arası bu sene için... Ben ikiyi bile kabul edecek bir adam değilim, ama bu sene geldiğimiz noktadan değerlendirilmesi gereken bir durum bu. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."dedi.

FATİH TEKKE OULAİ TRANSFERİNİ AÇIKLADI!

Oulai'nin transferi hakkında konuşan teknik direktör Fatih Tekke, "Başkanım, ben, yönetim kurulu, izleme ekibi, hepsini kattığımızda farklı hiçbir şey düşünmüyoruz. Bu tamamen koşullarla alakalı bir şey. Oyuncular gidebilir. Bugün bu durumu eleştirenler, dün 'Niye aldın?' diyenler. Oyuncu gelişti. Kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o olur."" açıkamasında bulundu.

TRABZONSPOR MAÇIN ARDINDAN PAYLAŞTI!

"SOSYAL MEDYADA ÇOK KARANLIK ŞEYLER ÇIKIYOR..."

Fatih Tekke, “Bu hafta biraz fırtınalı geçti. İki gün önce çıkan haberler vardı ancak bugün oyuncuların sahadaki istek ve arzusu çok değerliydi. Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Umarım bu şekilde sürdürürüz. Sosyal medyada çok karanlık şeyler çıkıyor. Yalanı gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Biz doğrunun asla menzilini kaybetmeyeceğine inanan insanlarız." diye konuştu.