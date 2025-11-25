Fatih Tekke'den 'şampiyonluk' çıkışı! 'Hanımıma bile anlatamıyorum' diyerek isyan etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçı inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Son anına kadar nefes kesen maçta Trabzonspor, 100. dakikada gelen golle konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonu yaptığı basın toplantısında alınan galibiyeti değerlendirirken; şampiyonluk yarışıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

3 puan için çok mutlu olduklarını dile getiren Tekke "Bizim içim pozitif görünen anlarda olumsuzluklar yaşadık. Ancak bundan geri dönmesini bildik. Özellikle maçın son anlarında Muçi'nin galibiyetteki rolü çok önemliydi. Böyle bir morale çok ihtiyacı vardı. Çok zor bir maç oynadık. Hep aynı problemleri yaşıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli ama kaptanımızın sakatlanması üzücüydü." diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK KONUSU

Fatih Tekke, kendisinin de şampiyonluğu çok istediğini ancak ilk 4'te yer almalarının kendileri için iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

"HANIMIMA BİLE ANLATAMIYORUM..."

Bu galibiyetle Muçi'nin moral motivasyonun artacağını aktaran Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hanımıma bile anlatamıyorum. O bile dışarıdaki insanlar gibi, 'Biz şampiyon olacağız.' diyor. Bunu benim kadar kimse isteyemez. 7/24 kulüpte yatıp kalkıyoruz. Buranın çocuğuyuz. Takımımı biliyorum, 1 ile 4 arasında konumlanırsak çok iyi başarı. Bunu ister kabul etsinler, ister etmesinler.

"BUYURSUN GELSİNLER"

Birileri, 'Biz, bu takımı şampiyon yaparız.' diyebilir. Buyursun gelsinler. İki tarafında karşılıklı feshetme hakkı var. Bugün taraftar alkışlar, yarın 'Hocam sen git.' diyebilir. Benim bir sorunum yok. Muçi'ye kızılırken de aynı şeyleri söylüyorum. Oyuncularımla her an beraberim. Trabzonspor takımımız. Bizden çok daha iyi kadrolar var. Çok büyük hatalar yaparlarsa bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Şampiyon olmayı çok istiyorum ama kolay değil. Maçlar kolay geçmiyor. Kırılma anları yaşanıyor. Takımımızın kapasitesi belli ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar en iyisini yapmadık. Daha iyisini yapabiliriz. Müsaade ederlerse daha iyisini inşallah yapacağız. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Kimse kusura bakmasın, akla değil fikre ihtiyacımız var. Fikirleri her zaman dinlerim. Bu çocukların desteğe ihtiyacı var."