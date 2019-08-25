Fatih Terim’den Emine Bulut açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı öncesinde Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Terim, “Kadın cinayetleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kız evladım var, iki tane de kız torunum var. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Din, dil, ırk, cinsiyet fark etmeksizin bunu hoş görmemiz mümkün değil. Buna karşı hep beraber direnmeliyiz. Bu cinayetlere seyirci kalmamalıyız. Mümkün olan tüm sorumluluğu almalıyız.” şeklinde konuştu.

