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Fatih Terim’den Emine Bulut açıklaması

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, "Bu cinayetlere seyirci kalmamalıyız. Mümkün olan tüm sorumluluğu almalıyız" dedi.

Fatih Terim’den Emine Bulut açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı öncesinde Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Terim, “Kadın cinayetleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Kız evladım var, iki tane de kız torunum var. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor. Din, dil, ırk, cinsiyet fark etmeksizin bunu hoş görmemiz mümkün değil. Buna karşı hep beraber direnmeliyiz. Bu cinayetlere seyirci kalmamalıyız. Mümkün olan tüm sorumluluğu almalıyız.” şeklinde konuştu.

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fatih terim emine bulut

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