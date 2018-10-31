SPOR

Fatih Terim'den Fenerbahçe kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.10.2018 08:59 | Son Güncelleme

Galatasaray, Phillip Cocu'nun ayrılması ve sistemsizlik nedeniyle, Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını dikkate almayacak, kendi futboluna bakacak.

Fatih Terim'den Fenerbahçe kararı

Bu sezon önemli maçlarda rakiplerini yardımcılarına izleten ve buna göre bir oyun planı belirleyen Terim, cuma günü oynanacak derbiyi bu kategoriye koymadı. Fatih Hoca, ezeli rakibin bir formasyonunun olmamasından ve takımın sürekli değişmesinden dolayı bu kararı aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir karar aldı, ezeli rakibini analiz etmeye bile gerek duymadı.

Bu sezon özellikle önemli maçlardan önce rakiplerini yardımcılarına izleten ve buna göre bir oyun planı belirleyen teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçını bu kategoriye sokmadı. Ezeli rakiplerinin belli bir oyun formasyonun olmamasından ve sahadaki isimlerin sürekli değişmesinden dolayı bu kararı alan tecrübeli teknik adam, dünden itibaren yardımcılarıyla beraber kendi ekibini masaya yatırdı.

Eldekilere göre

Fenerbahçe’deki teknik adam kaosu, Phillip Cocu’nun görevinden ayrılmasını da dikkate alan Fatih Terim, rakibi bırakıp, kendi futbollarına odaklanacak. Sarı-lacivertlilere karşı kesinlikle özel önlem almayı düşünmeyen Terim ve kurmayları, ellerindeki malzemeye göre hareket edecek.

Fernando hariç oynama olasılığı bulunan futbolculardan gelen güzel haberlerle biraz olsun rahatlayan sarı-kırmızılı teknik kadro, derbinin taktik planına bugünden itibaren karar verecek. Derbiyle birlikte yeniden ayağa kalkıp, son günlerdeki kötü sonuçların izlerini silmeyi amaçlayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendi futbolunu rakibe kabul ettirmeye çalışacak.

(MİLLİYET)

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen Galatasaray yolunda!Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen Galatasaray yolunda!
Şaşırtan Fatih Terim gerçeği!Şaşırtan Fatih Terim gerçeği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig fatih terim Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen Galatasaray yolunda!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen Galatasaray yolunda!

Cristiano Ronaldo, Selena Gomez'i geride bıraktı

Cristiano Ronaldo, Selena Gomez'i geride bıraktı

Damien Comolli için olay sözler!

Damien Comolli için olay sözler!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş iddia!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş iddia!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den Fenerbahçe kararı

Fatih Terim'den Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen Galatasaray yolunda!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen Galatasaray yolunda!

Şaşırtan Fatih Terim gerçeği!

Şaşırtan Fatih Terim gerçeği!

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularla birebir görüşecek!

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularla birebir görüşecek!

Gomis paylaştığı fotoğrafta Galatasaray'la dalga geçmediğini açıkladı

Gomis paylaştığı fotoğrafta Galatasaray'la dalga geçmediğini açıkladı

Galatasaray'da sakat oyuncuların deplasmana götürülmesi tartışma yarattı

Galatasaray'da sakat oyuncuların deplasmana götürülmesi tartışma yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.