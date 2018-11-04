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Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a olay sözler

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.11.2018 09:13 | Son Güncelleme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar, üç kırmızı kartla kalmayacak.Türkiye Futbol Federasyonu, gerek saha içi gerekse soyunma odası koridorlarındaki olayların görüntülerini inceleyerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yeni sevkler yapacak. Ancak en ağır cezalar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş’a gelecek.

Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a olay sözler

Karşılaşma sonrasında maçın hakemi Fırat Aydınus’a giden Terim’in, “Bu maçı siz bu hale getirdiniz. Bana bak, bundan sonra ya sen kalacaksın, ya ben... Şimdi çıkıp konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun be... Senin gibi hakemler bu maçların anasını s......” sözlerinin raporlara yansıdığı belirtildi.

Terim’e, Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesine göre hakeme hakaretten 3 ila 7 maç arasında soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı gelmesi bekleniyor.

Daha önce hakaret ve sportmenliğe aykırılık nedeniyle 3 maç soyunma odasına giriş yasağı alan ancak Tahkim Kurulu tarafından bu cezası 2’ye indirilen Hasan Şaş’ın ise bu kez “Saldırı”dan sevki yapılacağı ve bunun da karşılığının 5 ila 10 maç arasında bir soyunma odasına giriş yasağı getireceği vurgulandı. Şaş’ın alacağı cezayla ligin ilk yarısını kapatabileceği de dile getirildi.

Olaylarda kırmızı kart görerek tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilecek olan üç futbolcu için de “Kavga”dan işlem görüleceği dile getirildi. Bu durumda oyunculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası öngörülüyor.

Yayıncı kuruluştan ellerindeki görüntülerini de inceleyecek olan TFF, Video Asistan Hakem (VAR) aracılığıyla aceleyle verilmiş cezalara, yenilerini de ekleyebilecek. Ev sahibinden Ndiaye, Fenerbahçe’den de Jailson ve Soldado’ya kırmızı kart gösteren hakem Fırat Aydınus’un raporlarının yanında, karşılaşmanın dört temsilcisi Hakan Taşcı, Aydın Balkanlı, Şentürk Demiral ve Ercan Okur’un yazacakları da iki kulüp açısından büyük önem kazanacak. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe fırat aydınus

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