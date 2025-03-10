Fatih Terim'den flaş sözler! Galatasaray için ne dedi? Türk hakemleri hakkında da konuştu...

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, önemli açıklamalara imza attı. Terim Türk hakemleri hakkında da önemli ifadelerde bulundu.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ?"

Galatasaray günleri hakkında konuşan 71 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıları özlediğini söyledi. Terim, "Galatasaray'da 50. yılım doldu. Söylerken kolay ama yarım asır! Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış hayat! Galatasaray ile bağım çok güçlü. Ancak bunlardan bağımsız olarak söylüyorum, şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı! Galatasaray'ın camia olarak buradan geri adım atmayacak donanımı ve kalitesi var. Arzum ve gönlüm, Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Bunun için bir arada olmaya ihtiyacımız var. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü duvarlar olmalı. Galatasaray hiç kimse tarafından kolay dokunulabilir olmamalı. Şampiyonluklar ve başarılar böyle gelir. Sezonun geri kalanında tek bir vücut olunmalı. Bir Galatasaraylı olarak isteğim ve temennim bu. Galatasaray özlenmez mi? Çalışmak veya çalışmamak hiç önemli değil. 50 senemi verdim, kolay değil. Galatasaray özlenir" ifadelerinde bulundu.

"DEĞİŞİM İÇİN ADIM ATILMALI"

Fatih Terim" Futbolda çok uzun süre önce milliyetlerin fark yaratmaması gerektiğini söyledim. İyi veya kötü yönetici var. İyi hoca, kötü hoca var. İyi oyuncu, kötü oyuncu var. Hatta iyi başkan, kötü başkan var. Hakem de ya iyidir, ya da kötüdür. Bu tartışmaların akıllarda başka sorunlar olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Akıl bu tip sorularla meşgul olursa, bugün hakemin milleti yarın ise bambaşka bir şeyi tartışılır. Yabancı hakemle namağlup şampiyon olmuş, kupayı kazanmış, grubunu namağlup bitirmiş ve Türk hakemleriyle tarihin en büyük cezalarını almış bir teknik adam olarak söylüyorum. Yabancı hakemi destekleyelim ama bunu yaparken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim. Hakemlerimiz, UEFA organizasyonlarında gayet iyi maç yönetiyor. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi, futbolda da sadece şikayet var. Çözümlerin, projelerin öne çıkması lazım. Bir değişim için adım atılmalı, çözüm önerisinde bulunmak gerekiyor." dedi.

"GALATASARAY'IN HAKKI"

Şampiyonluğun Galatasaray’ın hakkı olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Galatasaray'da 50. yılımı doldurdum geçtiğimiz temmuz ayında. Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış bir hayat. Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum ki şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı. Arzum Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü bir duvar örmeli. Galatasaraylılar sezonun geri kalan bölümünde bir arada ve takımın etrafında tek bir vücut olmalı. Benim bir Galatasaraylı olarak temennim budur” sözlerini sarf etti.