Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan basınına geniş bir röportaj verdi. Bir dönem Fiorentina ve Milan’ı da çalıştıran Terim, EURO 2020’yi de değerlendirirken Hakan Çalhanoğlu’nun kariyerine ve Inter transferine dair yorumlarda da bulundu.

ÇALHANOĞLU YORUMU

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Fatih Terim, Türk Milli Takımı’ndan eski öğrencisi Hakan Çalhanoğlu’nun transferine dair “Öncelikle gerçekten çok mutluyum, Hakan’ı çok seviyorum ve ona güveniyorum. Karlsruhe günlerinden beri onu takip ediyorum. 2013 yılında, henüz 19 yaşındayken Türkiye formasıyla ilk maçına çıktığında çok gururlanmıştım. Hakan, Inter’e giderek zirvede kalmak istedi ve kendi kaderini belirledi. Bir Milano takımından diğerine gitmesine şaşırmadım, dört yılın ardından yeni bir maceraya yelken açmak istedi." ifadelerini kullandı.

"ERİKSEN'İN BOŞLUĞUNU DOLDURDU"

Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu’nun Christian Eriksen’in yerine transfer edilmesi üzerine Danimarkalı oyuncunun yaşadığı talihsiz olay hakkında da "Ekranların başında tüm dünya gibi biz de gergin bir bekleyişin içerisindeydik. Günün sonunda futbolcular da birer insan ve bazen biz bunu unutabiliyoruz. Sağlık, her zaman futbolun önünde gelir. 2019 - 20 sezonunda Galatasaray’la birlikte sekiz maçlık bir seri yakalamıştık, ama pandeminin başlamasıyla birlikte liglere ara vermemiz gerektiğini ilk söyleyen kişi bendim. O sezon şampiyon olamadık ama hiçbir şey insan sağlığından daha kıymetli değildir.”

Belirli yönlerden Hakan ve Christian birbirlerine benziyorlar. Hakan da tıpkı Eriksen gibi İtalya’da oyununu çok geliştirdi ve taktiksel olarak da seviye atladı. Inter, Eriksen’in boşluğunu en iyi şekilde doldurdu” dedi.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Terim, Hakan Çalhanoğlu’nun ve millilerin EURO 2020’de beklentilerden uzak kalmasını da değerlendirirken “Futbol bireysel bir spor değildir. Türkiye’nin yaşadığı hayal kırıklığını Hakan üzerinden değerlendirmemek lazım. Hakan’ın turnuvada etkisiz bir performans göstermesi onun değerini düşürmez. Tıpkı diğer takım arkadaşları gibi, onun da Türkiye Milli Takımı’na verecek çok şeyi var.” diye konuştu.

EURO 2020 DEĞERLENDİRMESİ

Terim, son olarak Avrupa Şampiyonasını da teknik açıdan ele alarak sözlerini şöyle noktaladı: “Genel itibarıyla eğlenceli bir turnuvaydı.Topa sahip olma oyununun giderek önem kazandığını gördük zira geçiş hücumları son dönem futbolunda çok büyük bir belirleyici haline geldi. Bu yalnızca taktiksel değili aynı zamanda fiziksel de bir değişim. Birçok maç 120 dakika oynandı ancak buna rağmen kalite hiç düşmedi. Örneğin, ben de Mısırlı santrforumuz Mostafa Mohamed’i maçları benimle izlemesi için çağırdım, ona forvetlerin artık orta sahalar gibi hızlı olmaları gerektiğini söyledim.”



