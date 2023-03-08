Fatih Terim'den İtalya'yı sallayan açıklamalar! "Bana sınırsız kontenjan verilse ilk olarak Leao'yu alırdım!"

Geçtiğimiz sezona başkan Burak Elmas ile birlikte Galatasaray'da başlayan teknik direktör Fatih Terim, gelen kötü sonuçlar sonrasında karşılıklı olarak anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Sarı - kırmızılıların ardından herhangi bir takımı çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İtalya'ya olan sevgisinden bahseden Fatih Terim; Şampiyonlar Ligi finali, EURO 2008 anıları ve Milan'ın yıldızı Rafael Leao hakkında konuştu.

İşte Terim'in İtalyan basınına yaptığı açıklamalar;

"UMARIM İTALYANLAR FİNAL OYNAR"

"İtalya’ya aşığım. Umarım İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi’nde final oynar, belki Milan.. İtalyan arkadaşlarımı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ağırlamak için sabırsızlanıyorum."

"BİZİM ZİHNİYETİMİZ BU"

"Her zaman, asla pes etmemeye güvendim. EURO 2008'de 'Türkler otobüse binmeden, oyun bitti sanmayın.' sözünü çok sevmiştim. Bizim zihniyetimiz bu."

"AYNI TAKIMDA OLMAK, BİRLİKTE YAŞAMAK DEMEK"

"Her zaman güvene dayalı takımlar kurdum. Aynı kulüpte olmak, birlikte yaşamak demek. Yeni bir oyuncu soyunma odasına geldiğinde sadece kadroya dahil olmaz, hayatınızın parçası olur."

"İLK OLARAK LEAO'YU ALIRDIM"

"Leao'nun hızına hayranım. 100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda, Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, ilk Leao'yu alırdım."

"ÇİZGİYE İNEN SOLAK BEKLERE ZAAFIM VAR"

"De Ketelaere ve Theo Hernandez ile çalışmak isterdim. Çizgiye inen beklere zaafım var, özellikle solak olanlara."

