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Fatih Terim'den Morutan'a derbide özel görev!

25.10.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik mücadelede teknik direktör Fatih Terim'in Rumen yıldız Olimpiu Morutan'a özel bir görev verecek. İşte detaylar...

Fatih Terim'den Morutan'a derbide özel görev!
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor... Galatasaray, 10. hafta maçında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu derbide en kritik görevi Rumen yıldız Morutan'a verdi.

Morutan'dan oyun kurucu kanat görevini yerine getirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, ters kanattan gelecek ataklarda da oyuncusunu sürpriz golcü olarak kullanmayı planlıyor.

Terim, Morutan'ı son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu ve vatandaşı Cicaldau ile birlikte kullanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
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