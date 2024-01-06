Fatih Terim'e Beşiktaş'tan üzen haber! Tüm planları bozuldu, teklif reddedildi

Trabzonspor'da sezon sonunda kontratı sona erecek Bakasetas için birçok iddia ortaya atılmıştı. Fatih Terim'in imza töreninde açıkladığı ve takıma katmayı istediklerini Bakasetas, Panathinaikos'tan gelen teklifi reddetti.

FATİH TERİM ÇOK İSTEDİ

Basın toplantısında tüm dünyaya bu transferi istediklerini duyuran Fatih Terim, Bakasetas ile yaptığı telefon görüşmesinden olumlu cevap alamadı. Kariyerine Türkiye ya da Avrupa'nın başka bir ülkesinde devam etmek istediğini söyleyen Bakasetas, Fatih Terim'e teşekkür ederek Panathinaikos'u reddetti.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Trabzonspor'dan gelen kontrat uzatma tekliflerini 3 kez reddeden Bakasetas'ın Beşiktaş ile söz kestiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların 3 yıllık teklifine olumlu cevap veren Bakasetas'ın sezon sonunda resmi imzayı atacağı öğrenildi.





