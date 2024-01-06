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Fatih Terim'e Beşiktaş'tan üzen haber! Tüm planları bozuldu, teklif reddedildi

06.01.2024 18:39 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in Panathinaikos'a imza töreninde adını açıkladığı ve transfer etmek istediklerini söylediği Bakasetas'tan kötü haber geldi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Yunan oyuncu Panathinaikos'un teklifini reddetti.

Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da sezon sonunda kontratı sona erecek Bakasetas için birçok iddia ortaya atılmıştı. Fatih Terim'in imza töreninde açıkladığı ve takıma katmayı istediklerini Bakasetas, Panathinaikos'tan gelen teklifi reddetti.

FATİH TERİM ÇOK İSTEDİ

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Basın toplantısında tüm dünyaya bu transferi istediklerini duyuran Fatih Terim, Bakasetas ile yaptığı telefon görüşmesinden olumlu cevap alamadı. Kariyerine Türkiye ya da Avrupa'nın başka bir ülkesinde devam etmek istediğini söyleyen Bakasetas, Fatih Terim'e teşekkür ederek Panathinaikos'u reddetti.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAK ÜZERE

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Trabzonspor'dan gelen kontrat uzatma tekliflerini 3 kez reddeden Bakasetas'ın Beşiktaş ile söz kestiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların 3 yıllık teklifine olumlu cevap veren Bakasetas'ın sezon sonunda resmi imzayı atacağı öğrenildi.

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Fatih Terim Panathinaikos bakasetas beşiktaş Trabzonspor sezon
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