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Fatih Terim'i çok kızdırdı, maç sonu çılgına döndü! "Evet iyi oynamadık ama..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2024 07:50
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Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Panathinaikos deplasmanda lider AEK'a 3-0 yenilirken liderlik şansını değerlendiremedi. Karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, mücadelenin hakemi için sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fatih Terim'i çok kızdırdı, maç sonu çılgına döndü! "Evet iyi oynamadık ama..."

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, 3-0 kaybedilen AEK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HAKEME ÇOK SERT SÖZLER

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Karşılaşmanın hakemine yönelik eleştirilerde bulunan Terim, "Bugün iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ederek başlayayım. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu. Tartışılabilecek bir konu varsa o da Kotsiras'ın penaltı pozisyonu. Eğer o penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Hakemler bu sahaya geldiklerinde bize biraz tuhaf davranıyorlar. Kaliteli bir hakemle oynamadık.

"İYİ OYNAYAMADIK"

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Bu tabi ki AEK'nin maçı hak etmediği anlamına gelmez. Onlar bizden daha iyi oynadı. Tekrar söylüyorum, penaltıyla 1-1 olsaydı belki farklı şeyler söyleyebilirdik. Rakibin işini kolaylaştırdık, onlara yeterli alan verdik, merkezde yeterince top kaybettik. Maç içinde skoru tersine çevirebileceğimizi düşünmüyordum. İyi oynayamadık." dedi.

"PARA VERİP HAKEM GETİRMEYE GEREK YOK"

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Yabancı hakeme değinen Terim, "Şimdi siz bize soruyorsunuz, biz de oyun hakkında konuşuyoruz. Bir muhabir olarak bize iyi oynayıp oynamadığımızı söyleme hakkına sahipsiniz. Etkilenmeyen be umursamayan tek kişi hakemdir. Penaltıdan kaybetmedik evet ama VAR da bir şey söylemedi. Sonra gelip bize sarı kart veriyorlar. Hakeme nasıl saygı duyabiliriz böyle? Penaltıdan gol atsak yine kaybedebilirdik. Bu kadar bariz penaltıyı vermeyecekse, Fransa'dan para harcayıp hakem getirmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR AVANTAJI KAYBETTİK"

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Son olarak şampiyonluktan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Terim, "Son düdüğe kadar vazgeçmeye niyetimiz yok. Şansımız varsa sonuna kadar devam edeceğiz. Bugün mağlup olduk ama hiçbir şey bitmiş değil. Kağıt üzerinde büyük bir avantajı kaybettik. Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

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