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  4. Fatih Terim için büyük süpriz! Teklifler var... Ayrılıyor mu?

Fatih Terim için büyük süpriz! Teklifler var... Ayrılıyor mu?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.03.2025 18:08
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Sezon ortasında Al-Shabab'ın yolunu tutan Fatih Terim için yeni bir ihtimal gündeme geldi. Tecrübeli teknik adam sürpriz bir maceraya yelken açabilir.

Fatih Terim için büyük süpriz! Teklifler var... Ayrılıyor mu?

2024 yılı sonunda sürpriz bir şekilde Al-Shabab ile yarım sezonluk sözleşme imzalayan Fatih Terim'in kontratında +1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

TEKLİFLER VAR

1

Al-Shabab'daki performansıyla dikkat çeken Fatih Terim için sürpriz bir olasılık belirdi. Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler aldı. Al-Shabab'ın 1 Nisan'da oynanacak Al-Ittihad maçının ardından Fatih Terim ile sözleşme uzatmak için görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

BEĞENİ ALDI

3

Al-Shabab ile 13 maça çıkan Fatih Terim, 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak maç başına 1.77 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli hocanın performansı beğeni aldı.

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spor Fatih Terim futbol galatasaray
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