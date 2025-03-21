Fatih Terim için büyük süpriz! Teklifler var... Ayrılıyor mu?

2024 yılı sonunda sürpriz bir şekilde Al-Shabab ile yarım sezonluk sözleşme imzalayan Fatih Terim'in kontratında +1 yıllık opsiyon da bulunuyor.
Al-Shabab'daki performansıyla dikkat çeken Fatih Terim için sürpriz bir olasılık belirdi. Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler aldı. Al-Shabab'ın 1 Nisan'da oynanacak Al-Ittihad maçının ardından Fatih Terim ile sözleşme uzatmak için görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Al-Shabab ile 13 maça çıkan Fatih Terim, 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak maç başına 1.77 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli hocanın performansı beğeni aldı.
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