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Fatih Terim'in kızı Buse Terim derin yırtmacıyla yorumları topladı! "İntikam kıyafeti"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.11.2024 07:59
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Volkan Bahçekapılı ile boşanan Buse Terim'in derin yırtmaçlı seçimi gündem oldu.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim derin yırtmacıyla yorumları topladı! "İntikam kıyafeti"

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile 7 ay önce boşanarak evliliğini sonlandıran Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde görüntülenmişti.

Bahçekapılı, kendisini fark eden kameralar karşısında yüzünü gizlemeye çalıştı ve "Hanımefendi benimle beraber değil, yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Boşanma sonrası sık sık gündeme gelen Bahçekapılı'nın bu kaçamağından kısa süre sonra eski eş Buse Terim iddialı tarzıyla gündeme geldi.

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Volkan Bahçekapılı ile ayrılmasının ardından Buse Terim'in giydiği kıyafetler, sosyal medyada "İntikam kıyafeti" olarak yorumlandı.

Buse Terim ile boşandı gecelere aktı! Yakalanınca bomba savunma Buse Terim ile boşandı gecelere aktı! Yakalanınca bomba savunma

Buse Terim’in derin yırtmaçlı tarzı, hem eleştirildi hem de övgü aldı. Buse Terim'in tarz kırmızı ayakkabıları ve siyah kombinine "Boşanma yaradı", "Çok güzelsin", "Çok iddialı" yorumları da geldi.

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BUSE TERİM 25 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz yıllarda 7 ayda 25 kilo vererek dikkat çeken Terim tarzıyla da adından söz ettiriyor. Buse Terim zayıflamak için Hem diyet yapıp hem de yoğun bir spor programı uygulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim buse terim
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