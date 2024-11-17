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Fatih Terim’in kızı Buse Terim Volkan Bahçekapılı fena yakalandı! 'Hanımefendi yanlışlıkla bindi!'

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 11:35
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile evliliğini 7 ay önce sonlandıran Volkan Bahçekapılı fena yakalandı. Bahçekapılı, flaşlar patlayınca panik oldu ve birlikte görüntülendiği arkadaşının, arabaya yanlışlıkla bindiğini söyleyerek fena dile düştü.

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Volkan Bahçekapılı fena yakalandı! 'Hanımefendi yanlışlıkla bindi!'

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim kısa süre önce Volkan Bahçekapılı ile boşandı. Boşanma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buse Terim
'Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" demişti.

Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı gece hayatına hızlı bir giriş yaptı. Daha öncede yakalanan eski damat muhabirleri tehdit etmişti.

YAKALANINCA BAKIN NE DEDİ

Volkan Bahçekapılı yine fena yakalandı. Fatih Terim’in eski damadı, önceki gece çapkınlık turundaydı. Volkan Bahçekapılı, Etiler’deki Kütüphane adlı mekandan bir güzelle birlikte çıkarken objektiflere yakalandı.

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Bahçekapılı araca bindikleri sırada flaşlar patlayınca yüzünü gizlemeye çalıştı. Posta'nın haberine göre; görüntülenince öfkelenen Volkan Bahçekapılı Durun çekmeyin" diyerek önce tepki gösterdi ardından ise "Hanımefendi benimle beraber değil yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek ilginç bir açıklama yaptı.

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Volkan Bahçekapılı bu açıklamasıyla sosyal medyanın da diline düştü ve dalga konusu oldu.

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Fatih Terim Buse Terim Bahçekapılı buse terim
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