Fatih Terim’in kızı Buse Terim Volkan Bahçekapılı fena yakalandı! 'Hanımefendi yanlışlıkla bindi!'

Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim kısa süre önce Volkan Bahçekapılı ile boşandı. Boşanma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buse Terim

'Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" demişti.

Boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı gece hayatına hızlı bir giriş yaptı. Daha öncede yakalanan eski damat muhabirleri tehdit etmişti.

YAKALANINCA BAKIN NE DEDİ

Volkan Bahçekapılı yine fena yakalandı. Fatih Terim’in eski damadı, önceki gece çapkınlık turundaydı. Volkan Bahçekapılı, Etiler’deki Kütüphane adlı mekandan bir güzelle birlikte çıkarken objektiflere yakalandı.

Bahçekapılı araca bindikleri sırada flaşlar patlayınca yüzünü gizlemeye çalıştı. Posta'nın haberine göre; görüntülenince öfkelenen Volkan Bahçekapılı Durun çekmeyin" diyerek önce tepki gösterdi ardından ise "Hanımefendi benimle beraber değil yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek ilginç bir açıklama yaptı.

Volkan Bahçekapılı bu açıklamasıyla sosyal medyanın da diline düştü ve dalga konusu oldu.