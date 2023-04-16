Fatih Terim'in prensiydi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Albert Riera'dan büyük başarı... Takımını şampiyon yaptı

2011-2014 yılları arasında ülkemizde Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılılar taraftarların sevgilisi olan isimlerden İspanyol sol bek Albert Riera sonrasında 2020-2021 arasında sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

RIERA'DAN BÜYÜK BAŞARI

Her fırsatta Fatih Terim'den çok şey öğrendiğinin altını çizen ve Türkiye macerasının ardından Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Riera burada büyük bir başarıya imza attı.

5 SENE SONRA ŞAMPİYON...

Ligde fırtına gibi esen ve en yakın rakibine 15 puan fark atan eski Galatasaraylı'nın ekibi, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarı sonrası Sloven ekibi Olimpija Ljubljana 5 sene sonra şampiyonluk ipini göğüsledi.

