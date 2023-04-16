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Fatih Terim'in prensiydi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Albert Riera'dan büyük başarı... Takımını şampiyon yaptı

16.04.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapan ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Albert Riera Slovenya Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. İspanyol teknik adam Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 5 sene sonra şampiyonluğa taşıdı. İşte detaylar...

Fatih Terim'in prensiydi! Galatasaray taraftarının sevgilisi Albert Riera'dan büyük başarı... Takımını şampiyon yaptı

2011-2014 yılları arasında ülkemizde Galatasaray forması giyen ve Sarı-Kırmızılılar taraftarların sevgilisi olan isimlerden İspanyol sol bek Albert Riera sonrasında 2020-2021 arasında sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

RIERA'DAN BÜYÜK BAŞARI

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Her fırsatta Fatih Terim'den çok şey öğrendiğinin altını çizen ve Türkiye macerasının ardından Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Riera burada büyük bir başarıya imza attı.

5 SENE SONRA ŞAMPİYON...

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Ligde fırtına gibi esen ve en yakın rakibine 15 puan fark atan eski Galatasaraylı'nın ekibi, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarı sonrası Sloven ekibi Olimpija Ljubljana 5 sene sonra şampiyonluk ipini göğüsledi.

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