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Fatih Terim, TFF'den aldığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 20.03.2019 22:04 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in TFF'den alacağı tazminatı nasıl değerlendireceği belli oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'den alacağı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

Fatih Terim, TFF'den aldığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, TFF’den alacakları tazminatın Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili iddianamenin 6 Mart tarihinde hem federasyona hem de Çocuk Esirgeme Kurumu'na iletildiği belirtildi.

Fatih Terim, federasyonla olan sözleşmesinin haksız yere fesheldiği iddiasıyla yargıya başvurmuştu.

Mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun deneyimli çalıştırıcıya 6 milyon lira ödemesine karar vermişti. Terim'in avukatı tazminatın az olduğu, TFF ise kararın kaldırılması talebiyle davayı yargıtaya taşımıştı.

Buradan çıkan karar doğrultusunda Fatih Terim'in kazanacağı tazminatın faiziyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışalanacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim TFF Çocuk Esirgeme Kurumu

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