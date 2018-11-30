Fatih Ürek: 3,5 milyon dolarım gitti!

Fatih Ürek, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Kardeşi yüzünden 3,5 milyon dolarlık evini kaybeden Fatih Ürek, merak edilenleri canlı yayında anlattı...

Fatih Ürek yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı:

"En yakınımdan kazık yedim. Son kaybım 3,5 milyon dolar. Balmumcu’daki ev 4 katlıydı. O bitti, gitti. Bu işin başrolünde kardeşim var. Ona da yaramadı. Yanındakilerle bir kumpas kuruldu. Tefeci aldı o evi. 100 TL para veriyor, o evi alıyor. Benim kız kardeşimin hatası, peçete kadar bile imzalı bir kağıt almamış. Parayı almış, tapuyu vermiş.

Dava 10 sene devam etti. Yargıtay dedi ki 'Zaman aşımına uğradı artık'. Kardeşimle görüşmüyorum. Çok canım yandı. 2 kardeşim daha var, büyük ablam bana resmen annelik yapıyor. Ve hâlâ akıllanmamış kardeşim. Ben büyük ablama da söylemedim bunu ama dava kapandı bitti yani."



