Fatih Ürek: Şu an köy araştırıyorum

Son dönemin popüler şarkısı ‘Felaket'i yorumlayan Ürek, ‘Nasıl beğendiniz mi?” diye seyirciye sorunca büyük alkış aldı. Sahne sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ürek, konserden konsere koştuğunu belirtti. Tatile fırsat ayıramadığını söyleyen Ürek, “Şu an köy araştırıyorum. Kimsenin bilmediği bir köye gideceğim ve orada kafamı dinleyeceğim. Sadece ağaçlar, kuşlar, böcekler onları izleyeceğim” diye konuştu. Ürek, köy hayatına yerleşen ünlülerin hatırlatılması üzerine “Benim de hayalim köye yerleşmek” dedi.

ESKİDEN NEFRET EDERDİM

Rap müziğinin yükselişini değerlendiren Fatih Ürek, “Dünyada trend bu ve bu çocukları çok başarılı buluyorum. Eskiden nefret ederdim. Bu insanları dinleyenlerin gittiği yerlere gittim, araştırdım. ‘Acaba nasıl bir ilgi alıyorlar‘ diye. Kendilerini kaybediyorlar. Demek ki başarılı bir şey. Şu an bildiğim Ben Fero, var. Reynmen var. Ezhel var. Norm Ender var. Mekânın sahibi bu buydu, Çok başarılı buluyorum. Hatta okuyabilirim de” diye konuştu.

HADİSE’Yİ BOMBALADI