MAGAZİN

Fatih Ürek: Şu an köy araştırıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:03 | Son Güncelleme

Sevilen sanatçı Fatih Ürek, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününü sahne alarak geçirdi. Kıbrıs'ta sahne alan Fatih Ürek, yaklaşık 2 bin kişiye keyifli bir akşam yaşattı.

Fatih Ürek: Şu an köy araştırıyorum

Son dönemin popüler şarkısı ‘Felaket'i yorumlayan Ürek, ‘Nasıl beğendiniz mi?” diye seyirciye sorunca büyük alkış aldı. Sahne sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ürek, konserden konsere koştuğunu belirtti. Tatile fırsat ayıramadığını söyleyen Ürek, “Şu an köy araştırıyorum. Kimsenin bilmediği bir köye gideceğim ve orada kafamı dinleyeceğim. Sadece ağaçlar, kuşlar, böcekler onları izleyeceğim” diye konuştu. Ürek, köy hayatına yerleşen ünlülerin hatırlatılması üzerine “Benim de hayalim köye yerleşmek” dedi.

fatih-urek-5-e1565781850188

ESKİDEN NEFRET EDERDİM

Rap müziğinin yükselişini değerlendiren Fatih Ürek, “Dünyada trend bu ve bu çocukları çok başarılı buluyorum. Eskiden nefret ederdim. Bu insanları dinleyenlerin gittiği yerlere gittim, araştırdım. ‘Acaba nasıl bir ilgi alıyorlar‘ diye. Kendilerini kaybediyorlar. Demek ki başarılı bir şey. Şu an bildiğim Ben Fero, var. Reynmen var. Ezhel var. Norm Ender var. Mekânın sahibi bu buydu, Çok başarılı buluyorum. Hatta okuyabilirim de” diye konuştu.

fatih-urek-2-e1565781828414

HADİSE’Yİ BOMBALADI

Fatih Ürek. Harbiye Açıkhava'da konser veren Hadise'nin “Mekânın sahibi geri geldi” sözlerinden sonra başlayan ‘Mekânın sahibi kimdir” tartışmalarına yanıt verdi. Fatih Ürek, “Hiç öyle bir şey olamaz. Mekânın gerçek sahibi Sezen Aksu'dur. Ajda Pekkan'dır. Hadise’nin bunu espri olsun diye söylediğini düşünüyorum. Zeki kızdır. Bunu söylemez. Rapten aklına geldi söyledi sanırım” diye konuştu. Hadise'nin sahnede giydiği kıyafet ile Jennifer Lopez'i taklit ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Ürek, “Hoşluk yapmış ama feyk olmuş. Fakat yakışmış kıza. Jennifer Lopez röportajında ‘Ben haftanın 4-5 günü spor yapıyorum. Sağlıklı besleniyorum” demiş. Hadise'ciğim sen iki danstan sonra bayağı yoruldun. Demet Akalın ise kendini kaldırmıyor. Konser öncesi içli köftelerini yedi. Kurabiyeleri yedi. Sahneye çıktı karnı şişmiş. O şarkılarına bakıyor. Türkiye'de sahneye hazırlanıp, kendini feda eden, ismi için yaşayan bir tek insan var. Ajda Pekkan. Buna birebir şahidim” dedi.

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Demet Akalın'dan ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesiDemet Akalın'dan ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi
Boşanma sebebi bebek aldırma mı?Boşanma sebebi bebek aldırma mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih ürek magazin

En Çok Okunan Haberler

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu ve Elçin’in keyifli tatili

Burcu ve Elçin’in keyifli tatili

Demet Akalın'dan ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi

Demet Akalın'dan ‘İstanbul-İzmir Otoyulu’ değerlendirmesi

Serdar Ortaç, Chloe’den boşanmasıyla ilgili konuştu

Boşanma sebebi bebek aldırma mı?

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına yanıt

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı mı?

Deniz Akkaya'dan tepki çeken sözler: Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum!

Tepki çeken sözler: Şişman ve çirkin insanlarla...

Reynmen’i Yıldız Tilbe kaptı!

Reynmen’i Yıldız Tilbe kaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.