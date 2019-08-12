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Fatih Ürek tatilcileri coşturdu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Bodrum'da sahne alan Fatih Ürek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Fatih Ürek tatilcileri coşturdu

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Bodrum Rixos Premium'da sahne alan Fatih Ürek tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Fatih Ürek'in sahne şovları büyük beğeni topladı.

Sevilen şarkılarını söyleyen ve tatilcilerle bol bol sohbet eden Fatih Ürek, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Fatih Ürek bazı şarkıları sevenleriyle beraber söyledi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan şarkıcı "Herkesin bayramı kutlu olsun. Hep böyle mutlu olun. Rixos Premium Bodrum'da sizlerle olmak beni mutlu ediyor. Sizleri en içten dileklerimle kucaklıyorum" dedi.

İHA


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