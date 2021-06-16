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Fatma Girik Bodrum’a veda ediyor

16.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Fatma Girik, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok sevdiği Bodrum’a veda ederek İstanbul’a yerleşme kararı aldı. Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı.

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Uzun süredir Bodrum’da yaşayan Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a yerleşme kararı aldı. Bodrum’dan ayrılmadan önce yakın dostlarını ziyaret eden Girik’in, annesi ve ablası ile birlikte Gayrettepe’deki evlerine yerleşeceği öğrenildi.

FATMA GİRİK, YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı. Uzun süredir Torba’da mahallesinde yaşayan Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum’daki evinin satışa çıkardı. Yürüme güçlüğü çeken usta sanatçının tedavisine İstanbul’da devam edeceği öğrenildi.

YAKIN DOSTLARINI ZİYARET ETTİ

Bodrum’dan ayrılmadan önce yakın dostlarını ziyaret eden Fatma Girik, ev sahiplerinin minik bebeğini bir an olsun kucağından indirmedi. Saatlerce bebekle ilgilenen Girik, minik bebeği arabasıyla gezdirmeyi ihmal etmedi.

HAYATI ROMAN OLUYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda en büyük hayalinin koşmak olduğunu söyleyen Girik, “Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim" ifadelerini kullanmıştı. Usta oyuncunun hayatını konu alacak bir kitap için menajeri Bircan Usallı Silan’la anlaştığı ve menajerinden kitabın roman türünde olmasını istediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Fatma Girik
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