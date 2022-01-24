Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı konuştu! "Bodrum'a dönmek istiyordu"

6 aydır tedavi için İstanbul'da olan Fatma Girik tedavi gördüğü özel hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Girik'in yeğeni Ahu Turanlı ayakta zor duruyordu. Turanlı basına kısa bir açıklama yaparak "Çok üzgünüz. Açıkçası ben annemi kaybettim. Ana Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. 6 aydır solunum sıkıntısı başlamıştı. Maalesef bugün saat 06.00 civarında vefat etti. İki haftadır bu hastanede yatıyordu. Son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar. Solunumunda güçlük olduğu için konuşmada da zorluk çekiyordu. Başka bir sıkıntısı yoktu. İyileşip Bodrum'a dönmek istiyordu. Maalesef şimdi cenazesini Bodrum'a götüreceğim" dedi.





