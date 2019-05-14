Fatma Girik'ten Ekrem İmamoğlu'na destek!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik de "Her şey çok güzel olacak" dedi.
Ekrem İmamoğlu'na tam destek veren Fatma Girik, yaptığı açıklamada, "İmamoğlu'nu sonuna kadar destekliyorum. Yine kazanacak, bundan eminim" diye konuştu.
"CEM BU SÖZLERE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜR"
Sözcü'ye konuşan Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, "Artık Cem Yılmaz'ı sevemem" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de esprili bir dille yanıt verdi ve "Cem Yılmaz bu sözlere çok üzülmüştür, "Bahçeli beni sevmiyor" diye oturup ağlamıştır" açıklaması yaptı.
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