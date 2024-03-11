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Fatma Turgut'tan şaşırtan itiraf: 'Aldattım ve aldatıldım...'

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
11.03.2024 17:40
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Model grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Fatma Turgut Türkiye’yi gezerek sevenleriyle buluştu. Turgut, hiç ara vermeden Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kocaeli’de konserler verdi. Son konserinde hayranlarıyla dertleşen Fatma Turgut’un aşk hayatıyla ilgili itirafı gündem oldu.

Türkiye’yi gezerek hayranlarıyla buluşan Fatma Turgut hiç ara vermeden arka arkaya 6 şehirde konser verdi.

Turgut, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ankara, Kayseri ve Kocaeli’nde konserler verdi. Şarkıcı, performansıyla seyircisinden tam not aldı.

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Hiç ara vermeden sevenleriyle konser sahnesinde buluşan Fatma Turgut, özel hayatıyla ilgili itirafıyla gündeme geldi.

"BEN KENDİMİ ÇOKTAN AFFETTİM"

Sahnede hayranlarıyla dertleşmeyi ihmal etmeyen şarkıcı “Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim” şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Turgut Model
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