Fatma Turgut'tan şaşırtan itiraf: 'Aldattım ve aldatıldım...'

Türkiye’yi gezerek hayranlarıyla buluşan Fatma Turgut hiç ara vermeden arka arkaya 6 şehirde konser verdi.
Turgut, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Ankara, Kayseri ve Kocaeli’nde konserler verdi. Şarkıcı, performansıyla seyircisinden tam not aldı.
Hiç ara vermeden sevenleriyle konser sahnesinde buluşan Fatma Turgut, özel hayatıyla ilgili itirafıyla gündeme geldi.
Sahnede hayranlarıyla dertleşmeyi ihmal etmeyen şarkıcı “Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim” şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.