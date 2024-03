Bahar Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken indirimli kişisel bakım ürünlerini seçtik

Daima hoş görünmenin, çekici olmanın ilk adımı kişisel bakımımıza özen göstermekle başlıyor. Ne kadar güzel kıyafetler giyerseniz giyin, hoş aksesuarlar takarsanız takın hepsi bir yere kadar, önemli olan kişisel bakımınıza ekstra önem göstermekte... Sizin için de kişisel bakım söz konusu olduğunda akan sular duruyorsa tam da olmanız gereken yerdesiniz, çünkü harika fırsatlar sizleri bekliyor! Dün başlayan ve 26 Mart'a kadar devam edecek Bahar Fırsatları kapsamında Philips, Remington ve Babyliss kişisel bakım ürünleri de indirime girdi. Biz de sizin için saç kurutma makinesinden epilatöre, tıraş makinesinden saç şekillendiriciye her ihtiyaca uygun ürünleri bir araya getirdik.

1. Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada

Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti, 7'si 1 arada özelliğiyle her gününüzü farklı bir görünümle karşılamak için ideal. Bu dayanıklı ve çok yönlü düzeltici, yüksek kaliteli 7 farklı aksesuarıyla, istediğiniz her türlü sakal, bıyık ve saç modelini elde etmenizi sağlar. Kendi tarzınızı yaratmak ve her gün farklı bir stil deneyimlemek için Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti'ni tercih edin.

2. Remington Advanced Coconut Therapy Saç Düzleştirici

Remington Advanced Coconut Therapy Saç Düzleştirici, ısı hasarına karşı iki kat daha fazla koruma sunarak pürüzsüz ve şık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Dahili sensörü ve Hindistan cevizi ile UV filtreli bileşenlerden oluşan mikro bakım tanecikleri ile donatılmış gelişmiş seramik kaplı gövdesi, size pürüzsüz ve parlak sonuçlar vaat eder.

Remington standart seramik kaplama ve 230°C'de kapalı sensör özelliği ile birlikte, 3.455,98TL yerine sadece 2.640,99TL'ye sahip olabilirsiniz.

3. Babyliss Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi

Babyliss Japanese Steel Dijital Saç Kesme Makinesi, hassas mühendislikle tasarlanmış süper keskin Japon çelik bıçaklarıyla, hatta en kalın ve uzun saçlarda bile ultra pürüzsüz bir kesim yaratıyor. Gelişmiş dijital ekranı sayesinde kalan şarj süresini görebilir, lityum iyon teknolojisi ile de 160 dakikalık kesintisiz kablosuz kullanımın keyfini çıkarabilirsiniz.

4. Revlon Pro Collection Salon One Step Saç Fırçası

Saç kurutma makinesinin etkisini ve şekillendiricinin hassasiyetini birleştiren bu 2'si 1 arada olan ürün, saçlarınızı dolaşmadan, hızlı ve etkin bir şekilde kurutur ve düzleştirir. İyonik teknolojisi sayesinde daha hızlı kurutma ve parlak bir bitiriş sunar. 2 farklı ısı ayarı ve soğuk hava üfleme özelliği ile saçlarınıza zarar vermeden şekillendirir. Negatif iyonlar, su damlacıklarının boyutunu küçülterek hızlı kurumayı sağlar ve saçınızın daha düz ve parlak görünmesine yardımcı olur.

5. Philips 3000 Series BHD300/10 Saç Kurutma Makinesi

Philips 3000 Serisi BHD300/10 Saç Kurutma Makinesi, ThermoProtect aparatı sayesinde, düşük sıcaklıkta bile etkili bir sonuç sağlar. Bu özel tasarım, günlük saç bakımınız için sıcak ve soğuk havayı mükemmel bir şekilde birleştirir. 1600 W kurutma gücüne sahip olan bu ürün, saçınızı istediğiniz şekilde şekillendirmeniz için soğuk hava ayarına da sahiptir. Üç farklı ısı ve hız ayarı ile kullanım kolaylığı sağlar. Bu ürün, saç bakımınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

6. Remington Hygiene Clipper Smar - Burun, Kulak ve Kaş Kılları İçin Düzeltici

Amazon Bahar Fırsatları'ndaki Smart Kulak Burun Tüyü Kesme Makinesi, istenmeyen tüylerinizi kontrol altına almanızı sağlar. Beklenmedik yerlerde büyüyen tüylerle başa çıkmak zor olabilir, ancak bu tüy kesme makinesi, asi kaşlarınızdan burun ve kulak tüylerinize kadar her şeyi düzeltir. Paslanmaz çelik kaplı gelişmiş bıçakları ve yıkanabilir başlığı sayesinde, bu makine tüm istenmeyen tüylerden kurtulmanızı kolaylaştırır. Bu fırsatı kaçırmayın ve kendinizi daha bakımlı hissetmenin keyfini çıkarın.

7. Philips S1223/41 Tıraş Makinesi, 3 Boyutlu Oynar Başlık

Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bileme yeteneğine sahip ComfortCut bıçakları sayesinde, mükemmel bir tıraş deneyimi yaşatır. Üç boyutlu oynar başlıklarıyla, her türlü yüz hatlarına kolaylıkla uyum sağlar. Tek bir dokunuşla açılabilme özelliği ise kullanım kolaylığı sunar. Bu makine, hem maliyet açısından uygun hem de son derece etkilidir.

8. Remington HC4250 QuickCut Saç Kesme Makinesi

Bu ürün, ergonomik yapısı ve kauçuk tutma yüzeyi ile saçları yandan ve boyundan kolaylıkla kesmenize olanak sağlar. Üstün işlevsellik ve harika tasarımı bir arada sunan bu makine, yüksek kaliteli paslanmaz çelik bıçakları ve yenilikçi curvecut bıçak teknolojisi ile hızlı, temiz ve etkili bir kesim için harika. 9 farklı ek tarak seçeneği ile saçlarınızı 1,5-15 mm arasında istediğiniz şekilde kesip şekillendirebilirsiniz. Remington HC4250 QuickCut Saç Kesme Makinesi'ni Amazon Bahar Fırsatları'nda kaçırmayın.

9. Revlon Salon OneStep Saç Kurutma Makinesi ve Hacimlendirici

Revlon Salon OneStep Saç Kurutma ve Hacimlendirici, titanyum kaplamasıyla dünya genelinde göz dolduran bir başarıya imza atıyor. Bu ürün, tek bir adımda saçlarınızı kurutma ve şekillendirme konusunda mükemmel bir yardımcı. Titanyum kaplama, hızlı kurutma ve dayanıklı şekillendirme için en üst düzey ısı transferi teknolojisini kullanır, böylece saçınıza daha az zarar verirken belirgin bir parlaklık kazandırır. Gelişmiş iyonik teknolojisi, kuaför kalitesinde bir bitiş sağlar ve saçınızın daha az kıvırcık, parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

10. Philips BRE730/05 Islak Kuru Epilatör Seti

Philips BRE730/05 Islak Kuru Epilatör Seti, güçlü ve hassas bir epilasyon deneyimi sunar. Bu setin özgün ışığı, en ince tüylerin bile göz ardı edilmemesini sağlar ve vücudunuzun her bölgesinde en etkili epilasyon sonuçlarını elde etmenize yardımcı olur. Hassas bölge başlığına sahip bu ürün, ayrıca ekstra geniş bir epilatör başlığına da sahiptir. Pedikür ayak törpüsü özelliği ile ayak bakımınızı da kolaylaştırır. Bahar Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor.

11. Babyliss 10 Başlıklı Carbon Titanium Yüz & Vücut Bakım Kiti

Babyliss'in 10 Başlıklı Carbon Titanium Yüz & Vücut Bakım Kiti, gelişmiş 34mm karbon titanyum bıçakları ile kalıcı ve ultra pürüzsüz bir bakım için ideal. Bu üstün teknolojiye sahip bıçaklar, yüz ve vücut bakımınızı bir üst seviyeye taşıyor. Üstelik 1 saat boyunca kablosuz olarak kullanılabiliyor. Kiti tamamlayan aksesuarlar arasında saklama kesesi, bakım yağı ve temizleme fırçası bulunuyor. Bu aksesuarlar, cihazınızın ömrünü uzatırken, kullanımını da kolaylaştırıyor.

12. Philips QP2724/10 OneBlade Yüz Tıraş Makinesi

Philips QP2724/10 OneBlade Yüz Tıraş Makinesi, hem ıslak hem de kuru kullanım imkanı sunmanın yanında hızlı şarj özelliği ve benzersiz OneBlade teknolojisi ile konforu size getiriyor. Bir kullanıcının yorumu da şöyle: "Jilet kadar etkili mi diye bir kere kullandım ama ne koparma yaptı ne tahriş, yani gayet güzel. Tabii ki jilet kadar sıfır değil ama inanın gözle görülmeyecek kadar fark vardır. Ancak içiniz rahat olarak alabilirsiniz. Başlığı da kolay şekilde çıkıp takılabiliyor. Şarj kablosu çıksa da adaptör çıkmıyor, o yüzden USB girişli adaptör lazım, bilginize."

13. Babyliss 6709DE Smooth Pro 2100W Saç Kurutma Makinesi

Babyliss 6709DE Smooth Pro 2100W Saç Kurutma Makinesi, yüksek performansı ve uzun ömrü ile dikkat çekiyor.3 farklı ısı ve 2 hız ayarı ile saçınızı istediğiniz şekilde şekillendirme imkanı sunan bu makine, 2.5 metrelik salon uzunluğunda kablosu ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca çıkartılabilir arka filtresi sayesinde temizliği de oldukça pratik.

14. Babyliss Sleek Control 235 Saç Düzleştirici

Babyliss Sleek Control 235, ileri düzey seramik ısıtma sistemi ile donatılmış, yüksek performanslı bir saç düzleştirici. Sadece 15 saniye içinde hızlı bir şekilde ısınarak profesyonel bir şekilde düzleştirmenizi sağlar. Üstün turmalin-seramik kaplaması sayesinde saçlarınıza zarar vermeden maksimum düzleştirme etkisi sağlar. Dahası, elektriklenmeyi önleyen iyon teknolojisi ile saçlarınızın her zaman pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar. Normalde 3.161,07 TL olan bu üstün saç düzleştirici, şimdi 2.872 TL'ye sizin olabilir.

15. Babyliss Big Hair Dual Sıcak Hava Fırçası, Hava Üflemeli Saç Şekillendiricisi

Amazon Bahar Fırsatları'nda kaçırılmaması gereken bir ürün daha. Saçınızı kuaföre gitmişsiniz gibi düzleştiren bu cihaz, seramik gövdesi ve yumuşak fırça kıllarıyla saçınıza zarar vermeden şekil verir. İki adet değiştirilebilir çift yöne dönebilen fırça başlığıyla tüm saç uzunluklarına uyum sağlar. Bu fırçalar, saçınıza hacim katmak ve hareket yaratmak için idealdir. Eşit hava dağılımı teknolojisi ve optimize edilmiş hız ayarı, saçınıza zarar vermeden mükemmel bir şekillendirme sağlar.

