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Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşkı çabuk bitti! Kocasını aldatmıştı

16.12.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini ile henüz boşanmadan önce modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz ile 'yasak aşk' yaşayan Fatoş Yelliler evliliği bitince Göz'e dönmüştü. Aşk paylaşımı yapan ikilinin aşkları çabuk bitti.

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşkı çabuk bitti! Kocasını aldatmıştı

2010 yılında evlendiği, iki çocuğunun babası Berdan Mardini ile boşanma sürecindeyken, Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Gökhan Göz ile adı aşk iddialarına karışan Fatoş Yelliler geçtiğimiz günlerde bazı paylaşımlar yapmıştı.

Yelliler yasak aşkıyla sevgili olduğunu Karadağ'da yaptıkları tatil pozlarıyla duyurmuştu. Geçen hafta yapılan paylaşımları Fatoş Yelliler geçtiğimiz gün sildi.

Fatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşka geldi! Paylaşımları gündem olduFatoş Yelliler ve Gökhan Göz aşka geldi! Paylaşımları gündem oldu

Gökhan Göz ise Al Sana Haber'e yaptığı açıklamalada "Fatoş Yelliler ile ayrıldık ama zaman ne gösterir bilemem” dedi. Gökhan Göz açıklamasında Gülşah Saraçoğlu ile yeniden barışma olmayacağını söyledi. Göz "Allah onun yolunu açık etsin. Gülşah Saraçoğlu'nun yüzüğünü vermedim Fatoş'a. Fatoş da bu kadar da ahlaksız çıkmaz artık değil mi?" yorumunda bulundu.

Göz'ün "bu kadar da" demesi yorumcuların gözünden kaçmazken ünlü iş adamı konuyu ise hızlıca kapadı.

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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