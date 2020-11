Fatsa’da sağlıklı hayat merkezi hizmete giriyor

Sağlıklı hayat merkezi Fatsa’yı sağlık üssü haline getirecek

Fatsa’yı sağlık üssü haline getirecek olan merkezin bölgeye ve şehre hayırlı olmasını dileyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi noktasında ve Fatsa’yı bir sağlık üssü haline getirecek olan merkezimiz şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun. İçerisinden geçtiğimiz pandemi döneminde her türlü kullanıma uygun olan bir sağlık merkezi oluşturuldu. Bu, bizler için çok kıymetli ve değerli. Bizler, tüm ihtimalleri düşünmek, yarının hesabını bugünden yapmak durumundayız. Allah korusun, olası vaka sayılarımızın daha da artması durumunda devletimiz, hastanemizin tamamını pandemi hastanesi yapabilir. Polikliniklerin ise bu merkezde hizmet vermesini sağlayabiliriz. Bu merkezin, bu hizmeti verecek alt yapısı var. Gayemiz, toplumun her ferdine fayda sağlayacak işler yapmaktır. Sağlık her şeyden daha değerli ve kıymetli. Sağlık denildiğinde akan sular durur. Biz pandemi ile ilgili üzerimize düşenin tamamını eksiksiz yerine getiriyoruz. Halkımızın da özellikle pandemi konusunda duyarlılık göstererek, ferdi olarak her zamankinden çok daha fazla tedbirli ve duyarlı olmaları gerekmektedir“ diye konuştu.