Fatsa’da sağlıklı hayat merkezi hizmete giriyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ile birlikte inşaatı devam eden Toplum Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilileri ile görüştü.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Toplum Sağlığı Merkezi’nin Aralık ayı sonunda hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Yıllardır atıl durumda çürümeye terkedilen eski Çınar Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na devri yapıldıktan sonra Toplum Sağlığı Merkezi’ne dönüştürülme kararı alınmıştı.

Yaklaşık 30 milyon değerinde olan özel hastane binasının Toplum Sağlığı Merkezi’ne dönüştürülmesi için 10 milyon 600 bin TL bütçeyle Nisan ayında başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Fatsa, donanımlı bir sağlık merkezine kavuşuyor

Fatsa’nın donanımlı bir sağlık merkezine kavuştuğunu söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa’mızda yıllardır çürümeye terkedilen özel hastanenin, halkımızın hizmetine sunulması, milli servetin heba olmaması için milletvekillerimizin ve bürokratlarımızın gayreti ve girişimleriyle Sağlık Bakanlığına devri yapılmıştı. Bu gayret ve çabalarla Toplum Sağlığı Merkezi’ne dönüştürülen hastaneye yeni bir kimlik kazandırıldı. Nisan ayında başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi. 10 milyon 600 bin TL maliyetle komple yenilenerek ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ adıyla açılacak merkez bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 istasyonu, KETEM, verem savaş dispanseri hizmet verecek. Aslında bu bir ekip işi. Bu binanın Toplum Sağlığı Merkezine dönüştürülmesinde Sayın vekillerimizin ve bürokratlarımızın ciddi emekleri var. Bu vesileyle, bir kez daha Milletvekillerimiz Dr. Şenel Yediyıldız’a, Ergün Taşçı’ya ve Metin Gündoğdu’ya şahsım ve Fatsalılar adına şükran ve minnetlerimi sunuyorum” dedi.