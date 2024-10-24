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Fayda kelimesinin eş anlamlısı nedir? Faydanın eş anlamlısı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
21.10.2024 19:02
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Dil bilgisi konuları arasında bulunan konu başlıkların biri eş anlamlı sözcüklerdir. Yazım biçimleri ile okunuş tarzları birbirinden farklı olmasına karşın mana yönünden aynı ya da benzer kabul edilen sözcükler, anlamdaş kelime olarak tabir edilmektedir. Dilimizde birçok farklı kelime vardır. Bu kelimelerden biri fayda sözcüğüdür. Bu sözcüğün aslı kadar eş anlamlı karşılığı da sıkça kullanılır. Peki, fayda kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Fayda kelimesinin eş anlamlısı nedir? Faydanın eş anlamlısı

Dil bilgisi konularını tam olarak öğrenmek ve uygulamak, iletişimlerin sağlıklı ilerlemesi yönünden büyük bir önem taşımaktadır. Türkçemiz sözcük bakımından epey geniş bir hazneye sahiptir. Bu genişliğin altında yatan sebeplerinden biri çoğu kelimenin eş anlamlı karşılığının olmasıdır. Fayda sözcüğü de eş anlamlı karşılığı olan kelimelerden biridir. Bu yüzden fayda eş anlamlısı olan sözcükleri öğrenmek, kelime dağarcığının genişlemesinde etkilidir.

Fayda kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Fayda kelimesi hem gündelik sohbetlerde hem de yazılı metinlerde sıkça kullanılan sözcüklerden biridir. Dilimizi meydana getiren bazı kelimeler yabancı kökenlidir. Fayda kelimesi de yabancı kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkar. Arapça'dan dilimize girmiş olan bu kelime, birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılır. Arapça “fāʾide” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu sözcüğün eş anlamlısı da vardır. Kelimelerin eş anlamlı karşılıkları ile ne anlama geldiğini de öğrenmek gerekebilir. Türk Dil Kurumuna ait olan ve çevrim içi hizmet sunan Türkçe sözlük sitesi sayesinde sözcüklerin kaç anlamı olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Buna göre fayda sözcüğünün manası şöyledir:

  • (İsim) Yarar.

Fayda sözcüğü cümle içerisinde çok sık kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu sözcüğün sadece bir tane anlamdaş karşılığı mevcuttur. Anlamdaş kelimeler, asıl sözcüğün yerini doldurduğundan yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu noktada faydanın eş anlamlısı olan sözcük şudur:

  • Yarar

Faydanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin gerek yazım şeklini gerek okunuşlarını gerekse manalarını bilmek oldukça önemlidir. Türkçemizde çok fazla sözcük vardır. Bu sözcük fazlalığının temel nedenlerinden biri pek çok kelime ile aynı manaya sahip başka sözcüklerinde varlığıdır. Bu tür sözcükler, eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Fayda sözcüğü de eş anlamlısı olan sözcükler arasındadır. Bu bağlamda faydanın eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Kitap okurken yararlı olsun diye bir ışık daha yaktı.
  • Umarım bu ders notları sınavda sana yarar sağlar.
  • Kullandığı şurubun hiçbir yararı olmadı.
  • Çok yararlı işler yaptığı için sevinçliydi.
  • Bize zerre kadar yararın yok.
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Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı nedir fayda
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