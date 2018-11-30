Faydası kanıtlandı: Kanser hücrelerinin yayılmasını önleyecek

Araştırmalar gösteriyor ki kudret narı, diyabetten tutun da kanserle mücadeleye kadar birçok hastalığın tedavisinde ve hastalık öncesinde kullanılıyor. (Araştırmanın PDF dosyasına buradan ulaşabilirsiniz) Türkiye’de kudret narı dediğimiz, ama dünyada karela, goya, acı kavun veya Afrika hıyarı olarak da bilinen bu bitki sıcak iklimlerde yetişiyor. İnce bir gövdesi olan ve yüksekliği 1/2 metreyi bulan kudret narının temmuz ve ağustos aylarında sarı çiçekleri açar. 12/20 cm arası uzunluğa sahip meyvesinin turuncu renk geçişleri olan pütürlü bir yapısı bulunmaktadır. Kudret narı, tohumlarından elde edilir. Sulama işlemini sıklıkla yapmaya gerek yoktur. Ülkemizde sıklıkla cilt ve mide rahatsızlıkları için kullanılmaktadır. İşte kudret narının iyi geldiği hastalıklar; Diyabet hastaları için de son derece önemli bir meyvedir. Şeker hastalığının giderilmesi için kullanılan ilaçların yanı sıra, şifalı kürü uygulamak gerekir. Düzenli olarak kullanılan kür sonucunda, şeker hastalığının ilerlemesinin durduğu saptanmıştır. Bu meyvenin diğer sentetik şeker ilaçlarının neden olduğu yan etkileri içermemesi de ayrı bir husus.

Birçok rahatsızlığa çare olduğu gibi, kudret narının cilde faydaları da var. Egzama, sedef ve ve diğer cilt hastalıkları için tam bir şifa kaynağı! Bu gibi rahatsızlıklarda merhem niyetine kullanabilirsiniz. Cilt hastalıklarının yanı sıra, yaraları iyileştirmede de oldukça etkili. Yanık ve yaralar için hazırlanan kudret narı macunu: Vücutta oluşan küçük çaplı yanık ve yaralar için, kudret narı tohumları ya da meyvesini ezin. Lapa haline getirdiğiniz kudret narını birkaç damla zeytinyağı ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Yanık veya yara bölgesine krem gibi sürerek tedavinize devam edebilirsiniz. Antibiyotik etkisiyle de kansere karşı koruyucu bir gıdadır. Özellikle de meme kanserine karşı! Hücreleri yenileyen kudret narı, vücudun direncini artırarak soğuk algınlığı ve gribi önler. Kudret narı macunu nasıl hazırlanır? Belirttiğimiz hastalıklar doğrultusunda kullanılması gereken macunun hazırlaması da oldukça basit. Sadece biraz sabır, gerisi şifa olacak :) İki adet olgunlaşmış kudret narını ezin. Yarım kavanoz bal ile karıştırın ve cam kavanoza koyup ağzını güzelce kapatın. Bu karışımı sabahları aç karnına 1 yemek kaşığı için. Az öncede belirttiğimiz gibi, kudret narı kürü 40 gün uygulanmalı.