FaZe Clan PUBG Europe League Phase 3 Şampiyonu oldu

PUBG Corporation, PUBG Avrupa Ligi (PEL) Phase 3’ün, bu pazar günü Almanya’nın Berlin/Messe kentinde, FaZe Clan’in Avrupa şampiyonu ve 100.000 dolarlık birincilik ödülü kazanmasıyla sonuçlandığını duyurdu.

Elde edilen zafer, para ödülünün yanında FaZe Clan’ın, bu kasım ayında Kaliforniya’da gerçekleşecek PUBG Global Championship (PGC) turnuvasına elemelere girmeden otomatik olarak katılma hakkını kazandırdı.

PGC, turnuvanın 2.000.000 dolarlık ödül havuzu için yarışan beş diğer üst düzey PEL ekibi — Team Liquid, Natus Vincere, Team SoloMid, G2 Esports ve CrowCrowd’da dahil olmak üzere dünyanın en iyi PUBG ekiplerini ağırlayacak.

Altı hafta boyunca gerçekleşen PEL’de,16 bölgesel takım arasında 96 adet heyecan dolu karşılaşma gerçekleşti. FaZe Clan’ın tutarlı ve agresif oyununa olan bağlılığı, onları PEL sıralamasının tepesine çıkarttı ve turnuva sonuna kadar da orada tuttu. Hafta sonu gerçekleşen maçların tam bir özetini burada bulabilirsiniz.

FaZe Clan’ın pazar günü kazandığı zafer, onlara PGC’ye elemesiz olarak katılma hakkını kazandırırken, diğer beş takım, 2. aşama PEL Performans puanlarının% 30’u ile 3. Aşama PEL Performans Puanlarının% 70’ini birleştirerek elemelerden geçmeyi başardı. Eleme süreci ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.