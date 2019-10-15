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FaZe Clan PUBG Europe League Phase 3 Şampiyonu oldu

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TEKNOLOJİ  | 15.10.2019 09:16 | Son Güncelleme

Takım 100,000 dolar ödül kazandı ve PUBG Global Championship turnuvasında da yer alma hakkını kazandı.

FaZe Clan PUBG Europe League Phase 3 Şampiyonu oldu

PUBG Corporation, PUBG Avrupa Ligi (PEL) Phase 3’ün, bu pazar günü Almanya’nın Berlin/Messe kentinde, FaZe Clan’in Avrupa şampiyonu ve 100.000 dolarlık birincilik ödülü kazanmasıyla sonuçlandığını duyurdu.

Elde edilen zafer, para ödülünün yanında FaZe Clan’ın, bu kasım ayında Kaliforniya’da gerçekleşecek PUBG Global Championship (PGC) turnuvasına elemelere girmeden otomatik olarak katılma hakkını kazandırdı.

PGC, turnuvanın 2.000.000 dolarlık ödül havuzu için yarışan beş diğer üst düzey PEL ekibi — Team Liquid, Natus Vincere, Team SoloMid, G2 Esports ve CrowCrowd’da dahil olmak üzere dünyanın en iyi PUBG ekiplerini ağırlayacak.

Altı hafta boyunca gerçekleşen PEL’de,16 bölgesel takım arasında 96 adet heyecan dolu karşılaşma gerçekleşti. FaZe Clan’ın tutarlı ve agresif oyununa olan bağlılığı, onları PEL sıralamasının tepesine çıkarttı ve turnuva sonuna kadar da orada tuttu. Hafta sonu gerçekleşen maçların tam bir özetini burada bulabilirsiniz.

FaZe Clan’ın pazar günü kazandığı zafer, onlara PGC’ye elemesiz olarak katılma hakkını kazandırırken, diğer beş takım, 2. aşama PEL Performans puanlarının% 30’u ile 3. Aşama PEL Performans Puanlarının% 70’ini birleştirerek elemelerden geçmeyi başardı. Eleme süreci ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Turnuva’da Türk takımı SoloMid Team’in başarısı da ülkemizi gururlandırdı. Türk oyuncu “Iroh”un üstün başarısı, SoloMid Team’in turnuvada üçüncü sıradaki yerini korumasını sağlayarak Türkiye’nin hem kasım ayındaki PGC’ye elemesiz olarak katılmasını, hem de PEL turnuvasının 3. aşamasını ilk 3 içinde bitirmesini sağladı. Iroh’u kasım ayında Kaliforniya’da düzenlenecek turnuvada dünyanın en iyi takımlarına karşı izleyebileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
FaZe Clan pubg europe league phase 3

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