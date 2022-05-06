Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na 'poz' tepkisi! "Şimdi ne olacak?"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İsim vermeden gazeteci Nagehan Alçı'yı eleştiren ve otobüste verilen pozla alakalı İmamoğlu'na da tepki gösteren Say, Ekrem İmamoğlu'nu da paylaşımında etiketleyerek "Şimdi ne olacak?" dedi.

İşte Fazıl Say'ın paylaşımında kullandığı ifadeler:

"CEZA ALMAMI BAŞARAN GAZETECİ KADIN"

"10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.

"ŞİMDİ NE OLACAK?"

Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak? Ekrem İmamoğlu"

10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın,



gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.



Ve onunla poz vermiş biri.

O da o uzaklara gitti.

Şimdi ne olacak? @ekrem_imamoglu — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 6, 2022

İşte tartışma yaratan o poz:





