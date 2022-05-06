MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na 'poz' tepkisi! "Şimdi ne olacak?"

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na 'poz' tepkisi! "Şimdi ne olacak?"

06.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Say, İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği Karadeniz turuna davet ettiği gazetecilerle alakalı yaptığı paylaşımında "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur." ifadelerini kullanırken İmamoğlu'na da 'poz' tepkisinde bulundu.

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na 'poz' tepkisi! "Şimdi ne olacak?"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İsim vermeden gazeteci Nagehan Alçı'yı eleştiren ve otobüste verilen pozla alakalı İmamoğlu'na da tepki gösteren Say, Ekrem İmamoğlu'nu da paylaşımında etiketleyerek "Şimdi ne olacak?" dedi.

İşte Fazıl Say'ın paylaşımında kullandığı ifadeler:

"CEZA ALMAMI BAŞARAN GAZETECİ KADIN"

"10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.

"ŞİMDİ NE OLACAK?"

Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak? Ekrem İmamoğlu"

İşte tartışma yaratan o poz:

ekrem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merak uyandıran paylaşım! "O aşık olduğum adam..."Merak uyandıran paylaşım! "O aşık olduğum adam..."
Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa...Cübbeli Ahmet çok seksi, tahrik ediyor! Evli olmasa...
Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...Kocam telefonda kadınlarla seks yapıyor! Ben de...
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fazıl Say
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

Ünlü futbolcu o adaya gideceğini duyunca...

Ünlü futbolcu o adaya gideceğini duyunca...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Araç sahipleri dikkat! Motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Motorin ve LPG fiyatları...

İlginizi Çekebilir

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Canan Karatay üstüne basa basa önerdi: Ürememize...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.