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Fazıl Say İstanbul depremi açıklamalarına isyan etti! Anladık öleceğiz

22.02.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken bir acı haberde Hatay'dan geldi. Hatay'da 20 Şubat günü 3 dakika arayla 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem haberlerinin ardından uzmanlar İstanbul depremi için uyarılar yapmaya başladılar. Ünlü piyanist Fazıl Say ise bu açıklamalara isyan etti....

Fazıl Say İstanbul depremi açıklamalarına isyan etti! Anladık öleceğiz

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'da 20 Şubat günü 3 dakika arayla 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bu depremlerin ardından ise uzmanlar İstanbul için uyarı üstüne uyarı yaptı. Ünlü piyanist Fazıl Say ise bu uyarıları tepki gösterdi. Fazıl Say "Anladık öleceğiz" diyerek isyan etti...

''5 GÜNDE 3 MİLYON BİNA DEPREME DAYANIKLI HALE Mİ GELECEK? ''

Ünlü piyanist Fazıl Say Twitter hesabından İstanbul depremi hakkında yapılan uyarılara sessiz kalamadı. Fazıl Say Twitter hesabından şu sözleri dile getirdi:

''Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor! Yeter! İstanbul depremi! İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide, şu çaresizlikte. Ne olacak? 5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek? Anladık! Öleceğiz''

fazıl say

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