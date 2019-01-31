Fazıl Say konserine yoğun ilgi

Kapalı gişe tiyatro oyunları kadar önemli konserlere de ev sahipliği yapan DasDas Sahne'den, 30 Ocak akşamı dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say geçti. Gerek Türkiye gerekse dünya müzik arenasında pek çok ödüle sahip olan Say'ın piyanosundan yükselen melodiler, DasDas'ta ana salonu dolduran dinleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Biletleri satışa çıktığı andan itibaren yoğun ilgi gören ve kısa sürede tükenen konserin repertuarında Say, Chopin, Beethoven ve Erik Satie gibi klasik müziğin ölümsüz isimlerinin bestelerine yer verdi. Ünlü besteci ve piyanist, kendi eserleri olan 'İzmir Suiti', 'Kara Toprak'ı da müzikseverlerle paylaştı ve Paganini Jazz düzenlemesi ile konseri sonlandırdı.

Say'ın 'İzmir Suiti'ni çaldığı sırada ve sonrasında salondan dakikalarca alkış yükseldi. Fazıl Say, konser bitiminde de uzun süre izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

