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Fazla spor yapmasından rahatsız oldu! Gözaltına alındı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Michael ve Valerie çifti 2014 yılında evlenmişti. Ancak vücut geliştirmeyle ilgilendiği için eşinden rahatsız olan Valerie Sanders, eşine baskı yapınca Michael depresyona girdi. Bunun üzerine arkadaşları durumu polise bildirince Valerie 'kontrolcü davranış' suçundan gözaltına alındı

Fazla spor yapmasından rahatsız oldu! Gözaltına alındı!

Michael Sanders, evlendikten sonra vücut geliştirmeyle ilgilenmeye devam etti. Bu durumdan rahatsız olan Valerie Sanders, eşinin spor salonu yerine evde daha çok vakit geçirmesi için ona sürekli iş çıkardı. Eşinin baskısına dayanamayan Michael'ın ruh hali arkadaşlarını endişelendirince polise haber verdiler. Polis, Valerie'yi gözaltına aldı. Valerie, 'kontrolcü davranış' suçundan 17 saatini nezarette geçirdi.

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Michael boşanma davası açtı. Dava sürerken Valerie, kendisinden 25 yaş küçük Tony Mableson ile yeni bir aşka başladı ve "Ben demir gibi bir adam değil, sarılabileceğim bir eş istiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
spor valerie sanders Vücut

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