Fazla spor yapmasından rahatsız oldu! Gözaltına alındı!

Michael Sanders, evlendikten sonra vücut geliştirmeyle ilgilenmeye devam etti. Bu durumdan rahatsız olan Valerie Sanders, eşinin spor salonu yerine evde daha çok vakit geçirmesi için ona sürekli iş çıkardı. Eşinin baskısına dayanamayan Michael'ın ruh hali arkadaşlarını endişelendirince polise haber verdiler. Polis, Valerie'yi gözaltına aldı. Valerie, 'kontrolcü davranış' suçundan 17 saatini nezarette geçirdi.

Michael boşanma davası açtı. Dava sürerken Valerie, kendisinden 25 yaş küçük Tony Mableson ile yeni bir aşka başladı ve "Ben demir gibi bir adam değil, sarılabileceğim bir eş istiyorum" dedi.

