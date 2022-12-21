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  4. Fazladan bagaj ücreti ödemek istemeyen yolcunun hilesi sosyal medyada gündem oldu! “Bu resmen sahtekarlık”

Fazladan bagaj ücreti ödemek istemeyen yolcunun hilesi sosyal medyada gündem oldu! “Bu resmen sahtekarlık”

21.12.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaalanında uçağa binmeden önce valizlerini teslim ettiği sırada daha fazla bagaj ücreti ödemek istemeyen yolcunun hareketi gündem oldu. Bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bagajının ölçümünün yapıldığı sırada adamın hassas tartı ile valizinin arasına ayağını sıkıştırdığı görüldü.

Fazladan bagaj ücreti ödemek istemeyen yolcunun hilesi sosyal medyada gündem oldu! “Bu resmen sahtekarlık”

Reddit’te gündem yaratan görüntüler ismi açıklanmayan bir yolcunun havaalanında yaptığı akılalmaz numarayla çalkalandı. Havayolu şirketinin verdiği uçuş ağırlığını aştığını düşünen yolcu ekstra bagaj ücreti vermemek için valizinin altı kısmına ayağını koyarak eşyalarını kaldırdı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ekrandaki ağırlık değişene kadar buna devam etmek zorunda. İnanılmaz zor olmuştur” yorumunu ekledi.

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Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu daha önce yaptım ve işe yaradı. Bir keresinde yakalandım ve adam bana 'lütfen ayağınızı tartıdan çekin efendim' dedi.” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise duruma “Bu resmen sahtekarlık” diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak bagaj hakkı

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