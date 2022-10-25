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Penisi o kadar büyük ki her gün taciz ediliyor! ''İnsanlar çok acımazsız''

25.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal 4’ün “My Massive C**k” programına konuk olan 22 yaşındaki Joe isimli genç adam, cinsel organının boyutları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı. Penisinin büyüklüğünden dolayı her gün taciz edildiğini söyleyen Joe, özel tasarım iç çamaşırları kullanmak zorunda olduğunu açıkladı.

Penisi o kadar büyük ki her gün taciz ediliyor! ''İnsanlar çok acımazsız''

Penis boyundan dolayı her gün halk arasında alay konusu olduğunu belirten 22 yaşındaki Joe isimli bir adam, özel iç çamaşırlarıyla cinsel organını saklamaya çalıştığını ancak diğer insanların meraklı bakışlarına maruz kaldığını söyledi. Özel olarak tasarlanan iç çamaşırını giymediğinde cinsel organının boyutunun 25 cm olduğunu belirten Joe, “Kaç kişinin baktığını görebilmek için arkadaşlarımla aramızda bir listemiz var. Onlar büyük bir cinsel organa sahip olduğumu biliyor. Ancak onlara ne kadar büyük olduğunu göstermek için penisimin bir kalıbını yaptırdım. Görünce şoke oldular” dedi.

“İNSANLAR ÇOK ACIMASIZ”

kapak penis

Cinsel organını daha az belirgin kılan özel külotlara aylık 200 dolar (yaklaşık 3bin 720 TL) harcamak zorunda olduğunu belirten Joe, “Bir iş görüşmesi sırasında uygunsuz davranış sergilediğim için kovulmuştum. Yöneticiler sürekli ereksiyon olduğumu ve uygun şekilde giyinmediğimi düşündüler. İnsanlar çok acımasız. Kesinlikle gördükleri ilk şeye göre yargılıyorlar” dedi.

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Penis boyutunun aşk hayatını da etkilediğini söyleyen Joe, “İnsanlar benden uzak duruyor. Kadınların bazıları bu durumdan korkuyor bazıları ise anlam veremediklerini söylüyor. Merak edip bakmak isteyenler de var. Gerçekten hayatımı inanılmaz zorlaştırdı” dedi.

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