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Feci anlar! Otomobil ters şeride girince...

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Bartın'da, ters şeride giren otomobil büyük tehlike yarattı. Sürücü son anda manevra yaparak ters yönden gelen araca çarpmaktan kurtulurken, o anlar aracın kamerasına yansıdı.

Olay dün gece, Bartın Amasra yolu Uğurlar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'dan Amasra'ya giden Dursun Biçim yönetimindeki otomobil çift şeritli yolda sağ tarafta giden aracı solladıktan sonra, Amasra yol ayrımına yaklaştığı sırada karşıdan otomobil geldiğini gördü. Büyük şok yaşayan sürücü Biçim, direksiyonu ani bir şekilde sağa kırarak, kaza yapmaktan sonra anda kurtuldu. Yaşanan bu olay otomobilin kamerasına yansırken, ters şeride giren otomobilin ilerlediği görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın otomobil

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