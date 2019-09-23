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Feci kaza sonrası ibretlik fotoğraf! Emniyet kemeri yerine toka takmış

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta hafif virajı alamayarak 36 metreden şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü kazada öldü. Yapılan olay yeri incelemesinde ise emniyet kemerinin takılı olmadığı, emniyet kemeri yuvasına metalden yapılma toka takıldığı tespit edildi.

Feci kaza sonrası ibretlik fotoğraf! Emniyet kemeri yerine toka takmış

Edinilen bilgiye göre kaza Merkeze bağlı Saraycık köyü mevkisinde yaşandı. Sürücü Mehmet A. idaresindeki 67 EY 696 plakalı aracıyla köy içerisindeki yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç 36 metreden şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yapılan incelemede aracın vitesinin boşta olduğu tespit edildi. Öte yandan araç içerisindeki emniyet kemeri yuvasında sesli ikaz sistemini aldatmak amacıyla metalden yapılma bir aparat (toka) takılı olduğu ortaya çıktı.

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Emniyet kemerinin bağlı olmaması nedeniyle kaza sırasında sürücünün araçtan fırladığı ve ağır yaralanarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden sürücü Mehmet A. ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
emniyet kemeri Zonguldak trafik kazası

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